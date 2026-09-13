Joana Sanz, modelo e influencer tinerfeña, pone a la venta su ropa de lujo: Chanel, Hermès y Prada a precio de saldo

Joana Sanz ha abierto las puertas de su armario, aunque esta vez para vaciarlo. La modelo tinerfeña ha creado una cuenta específica en Instagram, @joanasanzcloset, desde la que está poniendo a la venta prendas y accesorios de firmas como Chanel, Hermès, Prada, Givenchy o Balmain con importantes rebajas respecto a su precio original.
“Por fin he decidido darle una mejor vida a tantas prendas olvidadas en mi armario. Espero que las disfruten mejor que yo”, explica Sanz en la presentación del perfil, estrenado hace apenas unos días. La iniciativa incluye artículos usados y otros que, según asegura la propia modelo, nunca han sido estrenados.
La tinerfeña, esposa del exfutbolista Dani Alves, ha optado así por dar salida a parte de un vestidor en el que abundan las grandes firmas internacionales. No es la primera vez que pone prendas de su armario a disposición del público, aunque esta nueva cuenta concentra las piezas de lujo que está vendiendo directamente.
De 6.000 a 2.900 euros por una chaqueta Chanel
Una de las piezas que más llama la atención es una chaqueta vaquera de Chanel con el característico logotipo de la firma. Según la publicación de Sanz, su precio en tienda era de 6.000 euros, mientras que ahora la ofrece por 2.900 euros.
También ha puesto a la venta un chaleco de Givenchy, talla 38, que habría costado 2.000 euros y cuyo “precio amiga”, como ella misma denomina a las rebajas, es de 590 euros.
La lista continúa con unos pantalones de Hermès estilo mesh, acompañados de un pantalón corto para evitar transparencias. La prenda, talla 36 y sin estrenar según Sanz, pasa de un precio original de 5.000 euros a 2.500.
Más moderada es la rebaja de un cinturón Hermès Kelly 18, también anunciado como nuevo y con su caja: de 1.070 euros en tienda a 800 euros.
Prada, Balmain y prendas que ya encuentran comprador
Entre los accesorios figura igualmente un bolso Prada sin usar. La modelo señala que su precio original era de 1.900 euros y lo ofrece por 900 euros, menos de la mitad.
Algunas prendas ya han encontrado nuevo armario. Es el caso de un cárdigan de Balmain, talla 34, que Sanz publicó con un precio original de 1.500 euros y uno de venta de 450 euros. Posteriormente actualizó el anuncio con la palabra “VENDIDO”.
En el citado perfil también puede verse que las operaciones se canalizan mediante enlaces de pago y que Sanz advierte en los anuncios de que no acepta cambios ni devoluciones.