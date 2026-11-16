La modelo canaria Joana Sanz estalla contra Dani Alves y revela que pagó sus deudas: “Me pagas con mal agradecimiento”

La modelo canaria Joana Sanz ha arremetido públicamente contra Dani Alves después de que el exfutbolista asegurara que Jesús fue el único que permaneció a su lado durante uno de los momentos más difíciles de su vida. La tinerfeña ha respondido con un contundente mensaje en Instagram en el que asegura que lo apoyó emocional y económicamente, hasta el punto de hacerse cargo de sus cuentas y deudas.
Sus declaraciones llegan pocos días después de que la propia modelo confirmara que llevaba un tiempo separada del exjugador del FC Barcelona. La ruptura ha quedado ahora marcada por un enfrentamiento público relacionado con el apoyo que Sanz prestó a Alves durante su estancia en prisión.
La controversia comenzó a raíz de unas palabras del brasileño sobre su experiencia religiosa. Alves, que se ha acercado a la fe evangélica, afirmó que Jesús había sido quien permaneció junto a él en aquella etapa. Una declaración que Joana Sanz interpretó como una falta de reconocimiento hacia quienes también lo acompañaron.
Joana Sanz recuerda el dinero que destinó a ayudar a Dani Alves
La modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder directamente al exfutbolista. En su comentario, cuestionó que Alves presentara su fe como el único apoyo recibido durante aquellos meses.
Sanz explicó que, pese a atravesar una situación personal complicada, decidió mantenerse a su lado porque consideraba que él estaba pasando por circunstancias todavía más difíciles.
La tinerfeña recordó que atendió sus llamadas, lo visitó durante su encarcelamiento y renunció a pasar determinadas fechas con su familia para acompañarlo.
Uno de los reproches más destacados de su publicación está relacionado con el apoyo económico que asegura haber prestado a Dani Alves. Según su relato, utilizó recursos propios para afrontar obligaciones financieras del exjugador, incluidas cuentas pendientes y deudas.
La modelo también manifestó su malestar por el trato que, según sostiene, recibió durante aquella etapa. Aseguró que Alves la había apartado de su vida y que, pese a ello, decidió continuar apoyándolo cuando consideró que necesitaba ayuda.
Sanz reprochó al brasileño que otras personas de su entorno se distanciaran durante aquel periodo y que ahora, en cambio, no reconociera públicamente el respaldo que ella le ofreció.
La publicación concluye con una reflexión sobre el deterioro de su relación y el tiempo que, según explica, necesitó para darse cuenta de lo ocurrido.
La separación de Joana Sanz y Dani Alves
Este nuevo enfrentamiento se produce después de que Joana Sanz confirmara el 13 de noviembre su separación de Dani Alves.
La modelo respondió entonces a un usuario de Instagram que le preguntó por su ausencia en las actividades religiosas del exfutbolista. En aquella conversación explicó que las diferencias relacionadas con la forma en que Alves vive actualmente su fe habían contribuido a su distanciamiento.
Según sus manifestaciones, esas discrepancias terminaron afectando a la convivencia familiar y a la relación con su hija.
La pareja contrajo matrimonio en Formentera en 2017 y tuvo su primer hijo en común en octubre de 2025. Su relación ya había atravesado una crisis durante el procedimiento judicial contra Alves por agresión sexual.
El exjugador fue condenado inicialmente por la Audiencia de Barcelona, pero posteriormente resultó absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Tras aquella etapa, ambos retomaron su relación. Sin embargo, las declaraciones recientes de la modelo confirman un nuevo distanciamiento, esta vez acompañado de reproches públicos sobre lo ocurrido durante los últimos años.