La actuación del humorista canario Abián Díaz durante la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna acabó de una manera inesperada. El cómico sufrió un accidente en pleno espectáculo al llevarse un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una herida sangrante.
Una enfermera que se encontraba entre el público acudió a auxiliar al humorista y le recomendó que se desplazara a un centro sanitario para recibir asistencia médica.
El incidente obligó a Díaz a interrumpir su actuación durante unos minutos. Sin embargo, pese al golpe, el cómico decidió regresar al escenario e intentar continuar con el espectáculo, aunque finalmente tuvo que suspenderlo y acudir a urgencias.
Abián Díaz tranquiliza a sus seguidores
El propio humorista ha explicado lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde ha agradecido la comprensión de los asistentes y ha tranquilizado a sus seguidores sobre su estado de salud.
“Me abrí la cabeza actuando, tuvieron que ponerme tres puntos con grapas. Aun así, me empeñé en salir a actuar. No saben lo en deuda que me siento con el público”, ha expresado.
El cómico ha confirmado que se encuentra bien tras recibir asistencia sanitaria.
Volverá a actuar gratis en La Laguna
Lejos de dejar lo ocurrido en una anécdota, Abián Díaz ha anunciado que volverá a La Laguna para repetir su espectáculo de manera gratuita, cumpliendo así con el público que acudió a disfrutar de su actuación durante la Noche en Blanco.
El humorista ha adelantado que próximamente dará a conocer la nueva fecha del espectáculo.