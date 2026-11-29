Los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), ya han ejercido su derecho al voto en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre.
Los líderes de las cuatro formaciones han acudido a sus respectivos colegios electorales durante las primeras horas de la jornada, desde donde han animado a la ciudadanía a participar en unos comicios que determinarán la composición del próximo Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez apela a una movilización “épica“
El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección ha depositado su papeleta en torno a las 09.15 horas en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid, al que ha acudido sin su esposa, Begoña Gómez, que ha votado por correo.
Sánchez ha augurado una elevada participación y ha defendido las garantías del sistema electoral español frente a los bulos sobre un posible fraude.
“Hay una movilización épica, eso es lo que yo estoy viendo y oliendo. Va a ser una de las participaciones más altas de la democracia y eso ya es importante”, ha manifestado.
El candidato socialista pasará parte de la jornada junto a su familia, con la que tiene previsto comer una paella antes de conocer los resultados electorales.
Feijóo pide votar “con memoria” y “sin miedo“
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ejercido su derecho al voto poco después de las 10.30 horas en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, acompañado por su esposa.
El candidato popular ha pedido a los españoles que “no voten con miedo”, sino que lo hagan “con memoria”, y ha destacado la trascendencia de una jornada que, a su juicio, podría marcar el rumbo del país durante la próxima década.
Feijóo también ha asegurado que los resultados podrían suponer “un antes y un después de la política española” y ha defendido que la decisión de los ciudadanos deberá ser aceptada por todos.
Ada Colau advierte de que hay mucho en juego
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha acudido a votar al Institut La Sedeta, situado en el distrito barcelonés de Gràcia.
La exalcaldesa de Barcelona ha asegurado que las mujeres «no van a estar calladitas» en estas elecciones y ha criticado que algunas formaciones hayan tratado de movilizar al electorado mediante el miedo y la polarización.
Colau ha pedido una participación masiva y ha adelantado que pasará el resto de la jornada en familia, “con mucha ilusión y mucha expectativa”.
Abascal llama a votar para “no arrepentirse mañana“
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha depositado su papeleta poco después de las 11.30 horas en el colegio Pinar del Rey, en Madrid.
El candidato ha animado a los españoles a acudir de forma masiva a las urnas para que “no haya que arrepentirse mañana”, expresando su deseo de que la jornada electoral transcurra de manera pacífica y sin incidentes.
Abascal se ha dirigido especialmente a quienes habitualmente se abstienen por su falta de confianza en el sistema o en los partidos políticos, instándoles a participar en estos comicios.