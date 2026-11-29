Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche del sábado y la mañana del domingo a 219 migrantes que viajaban a bordo de dos cayucos, en uno de los cuales viajaba una persona fallecida, han informado a EFE fuentes de los equipos de rescate y emergencias.
El fallecido viajaba en la segunda embarcación, rescatada este domingo con 88 personas de Senegal y Gambia después de siete días de navegación desde Mbour (Senegal).
A bordo iban 68 hombres, nueve mujeres y diez menores, además de la persona fallecida.
Asimismo, en el cayuco llegado este domingo, un joven tuvo que recibir asistencia sanitaria y fue trasladado al hospital de campaña de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para recibir atención hospitalaria.
La otra embarcación arribó a La Restinga durante la noche del sábado con 131 personas de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mali, tras ocho días de navegación desde Sekunda, en Gambia.
En ella viajaban 88 hombres, 26 mujeres y 17 menores (doce niños y cinco niñas).
Seis de sus ocupantes necesitaron asistencia sanitaria, aunque ninguno tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.
Entre las personas atendidas había una mujer embarazada de cinco meses que se encontraba asintomática y fue sometida a una revisión, además de los cuadros frecuentes de deshidrahatación o el llamado “pie de patera”.
En la atención a ambas embarcaciones han intervenido equipos sanitarios desplegados en La Restinga, con participación del Servicio de Urgencias Canario, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Cruz Roja.
Estas nuevas llegadas se producen apenas dos días después de la última tragedia de la Ruta Canaria frente a El Hierro, cuando un cayuco que había permanecido diez días en el mar fue localizado a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de la isla con 90 supervivientes y 14 cadáveres.
La ONG Caminando Fronteras sostiene que en aquella embarcación, que había salido de Banjul (Gambia), viajaban unas 120 personas y elevaría por ello a 30 el número de víctimas entre fallecidos y desaparecidos.
Se espera que los 14 cadáveres sean inhumados a lo largo de hoy, entre la mañana y la tarde, en cementerios de los tres municipios de la isla.