La participación en Canarias para las elecciones generales de este 29 de noviembre a las 13 horas ha registrado un aumento de 7,07 puntos y se ha situado en el 35,97 por ciento, cuando hace 3 años fue del 28,9 por ciento.
Estos son los primeros datos de participación ofrecidos por el Ministerio del Interior, aunque de momento aún solo se han comunicado un 7,34 por ciento del total de mesas.
Participación en el resto de España
La participación en las elecciones generales a la 13.00 hora en Canarias supera el 45%, lo que supone 5,2 puntos que en las de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora.
Así lo ponen de manifiesto los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior https://resultados.29neleccionesgenerales.com/, con el 95,2% de las mesas analizadas y sin incluir el voto por correo.