Sánchez lo promete: “Todos los años que estemos gobernando subiremos el Salario Mínimo Interprofesional”

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto progresista en su partido para proteger los derechos sociales y ante la fragmentación de las formaciones de izquierda: “Todo al rojo”, ha reclamado.
Además ha prometido que subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no solo este año sino “todos” en los que estén gobernando, después de que el PP criticase esta medida de “electoralista” y se mostrase partidario de un acuerdo previo entre patronal y sindicatos.
Este lunes, en un mitin de precampaña en Valladolid junto a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo –primero y segundo de la lista al Congreso en esta circunscripción– ha apelado a la participación en las elecciones generales del 29 de noviembre en las que, dice, habrá que elegir entre dos modelos de sociedad, “uno que protege y otro que deja a la gente a la intemperie”.
“Todo al rojo para tener el mejor resultado, la mayor mayoría parlamentaria y seguir gobernando otros cuatro años más”, ha manifestado Sánchez ante un auditorio lleno en la cúpula del milenio, escenario habitual de los actos del PSOE en Valladolid. “Porque de esto van estas elecciones, habrá muchas siglas, pero solamente hay dos modelos de sociedad”, ha recalcado.
De este modo, ha pedido a los ciudadanos que opten por el voto útil, después de que el Frente Amplio y Podemos no llegaran a un acuerdo para presentarse en coalición y por tanto vaya a haber más de una papeleta a la izquierda del PSOE.
CREE QUE ESTÁN MOVILIZANDO Y LA DERECHA TIENE “MIEDO”
Sánchez se ha mostrado satisfecho con “el ánimo y el espíritu” que están mostrando los socialistas en esta precampaña en la que asegura, están “movilizando” a la gente mientras que la derecha tiene “miedo” y cada vez “insulta y miente más”. “Hasta la propia derecha cree que va a ganar el PSOE y que vamos a seguir gobernando”, ha apuntado.
“Insultan, mienten y recortan cuando pueden”, ha seguido, reprochando los “tijeretazos que metieron cuando gobernaban”. Ahora el PP, dice, quiere ir más allá porque planean gobernar “con el de la motosierra”, es decir con Vox, aliado del presidente de Argentina, Javier Milei. Por eso, advierte, es muy importante proteger lo logrado en los últimos ochos años y “continuar esa trayectoria de avances sociales”.
“TRANQUILIDAD” CON LAS PENSIONES
En esa misma línea, ha querido mandar un mensaje de “tranquilidad” a lo jubilados actuales y también futuros, asegurando que el sistema público de pensiones “es solvente, está sano y goza de extraordiaria salud” y ha retado al PP a que “si les preocupa su solvencia” presionen a la patronal para que se siente a negociar con los sindicatos y “mejoren los salarios de la clase media y trabajadora”.
En este punto, ha aprovechado para defender la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes que ya están trabajando y cotizando a la Seguridad Social y “trae una mejora” a las arcas públicas.
Respecto al SMI, el jefe del Ejecutivo ha prometido que lo subirán “todos los años” que estén gobernando y ha reprochado al PP que dijese que “quien tiene que subirlo son los empresarios”.
“Ya les digo a PP y a Vox, y por supuesto a los trabajadores, que este año también vamos a subir el SMI. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, todos los años que estemos gobernando subiremos el Salario Mínimo Interprofesional, no se lo dejaremos a nadie”, ha recalcado.
De este modo ha replicado a unas declaraciones previas del vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que calificó de “electoralista” el anuncio de subida del SMI para este año, una vez que ya estaban convocadas las elecciones y dijo además que son partidarios de aumentarlo partiendo de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para que valoren “cual es el máximo al que se puede llegar”.
CONTRA LOS FONDOS BUITRE EN VIVIENDA
En materia de Vivienda, Sánchez ha vuelto a reivindicar las medidas adoptadas por su Gobierno y ha rechazado que pretendan enfrentar a inquilinos con pequeños propietarios. “Es justo lo contrario, lo que queremos es unir a los pequeños propietarios y a los inquilinos y luchar contra los de arriba”.
En ese lugar a situado a “los aticazos” en referencia al piso adquirido por la Comunidad de Madrid y que los socialistas denuncian que iba destinado a ser la vivienda de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y también a “los fondos buitre”. “A esos son los que queremos poner pie en pared, con sus abusos y con sus amenazas”, ha lanzado.
Sin embargo, Sánchez no ha hecho mención a la dimisión de la ya exportavoz del PSOE, Montse Mínguez, que dimitió en medio de la polémica por los negocios inmobiliarios de su marido, propietario de una treintena de pisos en los que habría llegado a ejecutar desahucios.
MENSAJE A LOS AFECTADOS POR LA DANA
Sánchez ha dedicado el inicio de su intervención a los afectados por la dana ‘Adam’ en la Comunidad Valenciana y en Andalucía que ya ha dejado cinco fallecidos por los efectos de las inundaciones y las intensas lluvias.
“Toda nuestra solidaridad, toda nuestra empatía, todo nuestro compromiso de la Administración General del Estado del Gobierno de España para con los afectados por la dana en el Mediterráneo”, ha trasladado.
Así, ha achacado la virulencia de los temporales a los efectos del cambio climático por el aumento de la temperatura del Mediterráneo en varios grados que provoca que las borrascas se conviertan en danas y “sean más letales”.
Por tanto, ha pedido que el resto de administraciones tomen conciencia y se adhieran al Pacto de Estado frente a la emergencia climática que pide el PSOE para prevenir y no limitarse a reaccionar a los efectos de estos fenómenos meteorológicos.