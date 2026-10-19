Torres rechaza la propuesta del PP para devolver a niños migrantes: “No, y lo digo con absoluta contundencia”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado la propuesta del Partido Popular de modificar la Ley de Extranjería para facilitar la devolución de menores migrantes no acompañados a sus países de origen, una medida defendida el pasado viernes en Tenerife por el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper.
En una entrevista concedida a la cadena Ser, recogida por Europa Press, Torres ha asegurado que la normativa internacional de protección de la infancia impide llevar a cabo los retornos en los términos propuestos por el PP.
“No, y lo digo con absoluta contundencia, y lo sabe el Partido Popular”, ha afirmado el ministro, quien ha recurrido al ejemplo de Italia, gobernada por Giorgia Meloni, para defender su posición.
“¿Cuántos menores no acompañados han salido de Italia, por ejemplo, a Libia? Cero”, ha señalado, antes de argumentar que existe una normativa internacional que establece la protección de los menores extranjeros no acompañados.
Torres ha acusado al PP de “engañar a todo el mundo” con su propuesta y ha reclamado a la formación que explique cómo pretende materializar las devoluciones.
El PP propone cambiar la Ley de Extranjería
Las declaraciones del ministro se producen tres días después de que Borja Sémper anunciara en Tenerife que el Partido Popular pretende modificar la Ley de Extranjería si llega al Gobierno, con el objetivo de sustituir el actual debate sobre la distribución territorial de menores migrantes por una política centrada en su retorno.
“Vamos a dejar de hablar ya de reparto para comenzar a hablar de retorno”, defendió el portavoz popular, quien aseguró que su formación aprovecharía las herramientas contempladas en la legislación europea para impulsar esos cambios.
Sémper sostuvo que la primera obligación de las administraciones cuando un menor llega a España es garantizar su acogida y protección, pero consideró que posteriormente debe procurarse su regreso con su familia o, si esta no puede localizarse, que su país de origen asuma su atención.
El dirigente popular también cuestionó la capacidad de los servicios públicos españoles para continuar acogiendo inmigración irregular, al señalar las dificultades que atraviesan ámbitos como la sanidad, la educación y la vivienda.
Torres recuerda las devoluciones desde Ceuta
Por su parte, Ángel Víctor Torres ha defendido la gestión del Gobierno central en materia migratoria y ha señalado que, desde Ceuta, han regresado a Marruecos más de 12.000 personas adultas.
“Todos son mayores de edad”, ha subrayado, para añadir que ningún menor no acompañado ha sido devuelto a Marruecos en el marco de las actuaciones a las que se refería.
El ministro también ha cuestionado la posición del Partido Popular respecto a la distribución de menores migrantes entre comunidades autónomas.
En este sentido, ha recordado que los populares votaron en contra del mecanismo de reparto y les ha preguntado qué ocurriría con los menores que llegasen a Canarias si gobernaran, en referencia a los acuerdos políticos con Vox.
El enfrentamiento entre ambas formaciones vuelve a situar en el centro del debate migratorio la acogida, la tutela y el eventual retorno de los menores extranjeros no acompañados, una cuestión especialmente relevante para Canarias por su condición de territorio de llegada de embarcaciones procedentes de la ruta atlántica.