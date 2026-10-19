Canarias abre nuevas listas de empleo público para docentes en 7 sectores: requisitos y cómo inscribirse

El Servicio Canario de Empleo (SCE) ha convocado un procedimiento extraordinario para crear nuevas listas de empleo público destinadas a personal docente interino y, en determinados casos, a profesionales encargados de la dirección y coordinación de programas formativos en Canarias.
La convocatoria, publicada este lunes, 19 de octubre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), establece un plazo de diez días hábiles para presentar las solicitudes, que comenzará este martes, 20 de octubre.
El procedimiento permitirá seleccionar profesionales para trabajar en los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) y otras iniciativas de formación y empleo desarrolladas por administraciones y entidades públicas que se adhieran al sistema.
La selección se realizará mediante concurso de méritos, por lo que no se contempla un examen de oposición para acceder a estas listas. Se valorará especialmente la experiencia docente y profesional relacionada con las especialidades convocadas.
¿Qué especialidades se convocan?
Las nuevas listas de empleo abarcan siete familias profesionales, con diferentes especialidades y certificados profesionales:
- Servicios Socioculturales y a la Comunidad: atención sociosanitaria, dependencia, animación sociocultural, actividades juveniles y dinamización comunitaria.
- Informática y Comunicaciones: sistemas informáticos, redes, desarrollo de aplicaciones y creación de páginas web.
- Administración y Gestión: gestión administrativa, tratamiento de datos y servicios administrativos.
- Imagen Personal: especialidades relacionadas con peluquería y estética.
- Edificación y Obra Civil: albañilería, revestimientos y otras actividades de construcción.
- Actividades Físicas y Deportivas: socorrismo, actividades acuáticas y funcionamiento de instalaciones deportivas.
- Hostelería y Turismo: cocina, restauración, servicios de bar y cafetería, y promoción turística.
Además, la convocatoria contempla listas para puestos de dirección-docencia y coordinación de formación.
Requisitos para acceder a las listas de empleo
Las personas interesadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo y mantener actualizados sus datos de formación y experiencia profesional.
También será necesario disponer de la titulación académica o profesional correspondiente a la especialidad solicitada, aunque las bases contemplan determinadas vías de acreditación mediante experiencia profesional en el sector.
En el ámbito pedagógico, se admiten distintas habilitaciones, como el Máster de Formación del Profesorado, titulaciones de Magisterio o Pedagogía, certificados de habilitación docente o una experiencia docente acreditada de 600 horas durante los últimos diez años, entre otras posibilidades previstas en la convocatoria.
Los aspirantes deberán cumplir, además, los requisitos generales de acceso al empleo público y no encontrarse inhabilitados para ejercer funciones públicas.
Cómo presentar la solicitud
El plazo de inscripción será de diez días hábiles a partir del 20 de octubre de 2026.
Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por internet, a través del formulario oficial habilitado en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.
El Servicio Canario de Empleo valorará de oficio los méritos de las personas aspirantes, utilizando la información que figure en sus registros y en las demandas de empleo, por lo que no será necesario presentar inicialmente los documentos acreditativos de la experiencia ni realizar una autobaremación.
Las personas interesadas pueden consultar las bases y formalizar su inscripción en el siguiente enlace:
Acceder al trámite de inscripción en las listas de empleo del SCE.
Listas de empleo con vigencia hasta 2029
Las bolsas tendrán ámbito autonómico, aunque sus integrantes podrán señalar preferencias de destino por islas e incluso municipios, así como disponibilidad para jornadas completas o parciales.
La vigencia de las listas se extenderá, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2029, sin perjuicio de una posible prórroga expresa.
La inclusión en estas bolsas no supone la obtención automática de un puesto de trabajo ni el acceso a la condición de funcionario de carrera. Los nombramientos serán temporales y estarán vinculados a la duración de los programas formativos para los que se seleccione al personal.