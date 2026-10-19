La Aemet actualiza la previsión en Canarias: aviso por la DANA Adam y lluvia “tipo goterón”

Canarias comienza la semana con la lluvia como protagonista. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 19 de octubre, una jornada marcada por la inestabilidad, con precipitaciones en distintas zonas del Archipiélago y especial atención a El Hierro, donde los chubascos podrían ser fuertes y persistentes a partir del mediodía. Una inestabilidad que viene con la DANA Adam, que ha obligado a activar el aviso amarillo en la Isla.
La previsión del servicio meteorológico nacional apunta a un comienzo de jornada con intervalos nubosos y lluvias generalmente débiles en las islas montañosas, especialmente en las vertientes norte y este, donde las precipitaciones podrían mantenerse durante las primeras horas.
Sin embargo, el panorama cambiará a partir del mediodía. La Aemet anuncia la apertura de claros en las zonas costeras, mientras que en el interior de las islas aumentará la nubosidad y podrán producirse chubascos ocasionales de “tipo goterón” durante la tarde.
El Hierro, bajo la amenaza de lluvias fuertes
La situación más destacada se espera en El Hierro, donde la Agencia advierte de la posibilidad de chubascos fuertes y persistentes desde el mediodía.
De hecho, la isla cuenta con avisos meteorológicos por precipitaciones, según refleja el mapa de avisos de la Aemet para este lunes.
En Lanzarote y Fuerteventura, por su parte, se esperan intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional durante la madrugada.
Temperaturas de hasta 26 grados
Pese a la inestabilidad, las temperaturas no experimentarán grandes variaciones, aunque se prevé un ligero descenso, más acusado en las máximas de las zonas del interior de las islas montañosas.
En las capitales de provincia, los termómetros alcanzarán los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, con una mínima de 20, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se esperan máximas de 25 grados y mínimas de 22.
En cuanto al viento, soplará moderado de componente norte durante las primeras horas, aunque perderá intensidad progresivamente hasta quedar flojo, con predominio de las brisas a partir de la tarde.