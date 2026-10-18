La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 19 de octubre, una jornada marcada por la nubosidad y las lluvias en Canarias, con especial atención a El Hierro, ya en aviso amarillo, donde podrán registrarse chubascos fuertes y persistentes a partir del mediodía. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque se espera un ligero descenso.
Según la previsión del organismo estatal, las precipitaciones afectarán principalmente a las Islas montañosas, especialmente durante las primeras horas del día en las vertientes norte y este. Por la tarde, la nubosidad tenderá a concentrarse en las zonas de interior.
La situación más destacada se espera en El Hierro, donde la Aemet señala la posibilidad de chubascos fuertes y persistentes desde el mediodía. La Isla presenta, además, un aviso amarillo por lluvias durante parte de la jornada, según el mapa de avisos meteorológicos.
Dónde lloverá este lunes en Canarias
En Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, la jornada comenzará con intervalos nubosos y precipitaciones generalmente débiles, especialmente en las zonas orientadas al norte y al este.
Estas lluvias podrían ser persistentes durante las primeras horas del lunes. A partir del mediodía, la Aemet prevé la apertura de claros en las costas, mientras que las zonas de interior tenderán a cubrirse de nubes.
Durante la tarde tampoco se descartan precipitaciones ocasionales en forma de goterones.
En El Hierro, la evolución será diferente. A partir del mediodía se esperan chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte y mantenerse de forma persistente.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura registrarán intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional durante la madrugada.
Temperaturas de hasta 26 grados en Canarias
Las temperaturas permanecerán sin grandes variaciones, aunque podrían experimentar un ligero descenso, más acusado en las máximas del interior de las Islas montañosas.
En las capitales de provincia, la previsión de la Aemet recoge los siguientes valores:
- Santa Cruz de Tenerife: mínima de 20 grados y máxima de 26.
- Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 22 grados y máxima de 25.
En cuanto al viento, soplará moderado de componente norte, aunque perderá intensidad progresivamente a lo largo de la jornada.
A partir de la tarde predominarán las brisas, especialmente en las zonas costeras.
De esta manera, el Archipiélago comenzará la semana con un ambiente variable, lluvias generalmente débiles en las Islas montañosas y la posibilidad de precipitaciones de mayor intensidad en El Hierro.