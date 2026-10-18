La Aemet activa avisos amarillos en Canarias para este lunes y martes: dos días de lluvias y chubascos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por lluvias en Canarias para este lunes 19 y martes 20 de octubre. La medida afecta a El Hierro, aunque la previsión también contempla precipitaciones en otras Islas, especialmente en las zonas de interior y medianías de las más montañosas.
El inicio de la semana estará marcado por los intervalos nubosos, las lluvias generalmente débiles y un ligero descenso de las temperaturas. Según la previsión de la Aemet, las precipitaciones podrían ser persistentes en determinados puntos, mientras que durante las tardes aumentará la probabilidad de chubascos.
Aviso amarillo por lluvias en El Hierro
La Aemet ha establecido el aviso amarillo por precipitaciones en El Hierro desde las 12.00 horas del lunes 19 de octubre hasta el final de la jornada. El aviso se mantendrá durante todo el martes 20 de octubre, según la información meteorológica publicada por la Agencia.
El nivel amarillo indica una situación de peligro bajo por fenómenos meteorológicos adversos, aunque puede afectar a determinadas actividades y zonas vulnerables.
Domingo de lluvias en Canarias antes de los avisos
Este domingo 18 de octubre, la Aemet prevé intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las Islas, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En las demás zonas predominarán inicialmente los cielos poco nubosos, aunque la situación cambiará durante la tarde.
En las Islas montañosas aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones generalmente débiles, que podrían ser localmente persistentes en las medianías. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, más acusado en las máximas de las zonas de interior de las Islas de mayor relieve.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de entre 21 y 27 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 22 y los 26 grados. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de mayor intensidad en las vertientes sudeste y noroeste de las Islas montañosas, así como en las cumbres durante las primeras horas.
Qué tiempo hará en Canarias el lunes 19 de octubre
El lunes continuará la inestabilidad en buena parte del Archipiélago. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional durante la madrugada y las horas centrales del día.
En las Islas montañosas, la previsión apunta a intervalos nubosos con lluvias generalmente débiles, especialmente en las vertientes norte y oeste. Estas precipitaciones podrían ser persistentes durante las primeras horas del día.
A partir del mediodía se abrirán claros en las costas, mientras que en las zonas de interior aumentará la nubosidad y podrán producirse precipitaciones ocasionales en forma de goterones durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes o experimentarán un ligero descenso, más acusado en las máximas de las zonas interiores.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan 26 grados de máxima y 21 de mínima. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se situarán entre los 21 y los 25 grados. El viento será moderado de componente norte, aunque perderá intensidad a lo largo del día hasta quedar flojo, con predominio de las brisas durante la tarde.
La Aemet prevé más chubascos para el martes
El martes 20 de octubre continuará la posibilidad de precipitaciones, principalmente en las Islas occidentales. En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, aunque se formarán intervalos de nubosidad de evolución, con baja probabilidad de lluvias ocasionales en forma de goterones durante las horas centrales.
En las Islas occidentales habrá intervalos nubosos en general, con aumento de la nubosidad durante la tarde en zonas de interior. La Aemet señala que estas precipitaciones podrán presentarse en forma de chubascos.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento soplará flojo de dirección variable. Las máximas previstas serán de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y 25 en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 21 grados en ambas capitales.