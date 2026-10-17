La Aemet anuncia un domingo en Canarias con bajada de temperaturas y lluvias: las zonas donde podrían ser persistentes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un domingo 18 de octubre marcado por las lluvias y la nubosidad en Canarias, especialmente en el norte de las Islas y durante la tarde en las zonas de medianías. Las precipitaciones serán, en general, débiles, aunque podrán resultar localmente persistentes en determinados puntos del Archipiélago.
Según la previsión del organismo estatal, Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las Islas comenzarán la jornada con intervalos nubosos y probabilidad de lluvias débiles ocasionales. En el resto del territorio predominarán inicialmente los cielos poco nubosos.
La situación cambiará durante la tarde, cuando aumentará la nubosidad en las islas montañosas y podrán registrarse nuevas precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, aunque se espera un ligero descenso en algunas zonas del interior.
Durante la primera parte del día, las lluvias débiles y ocasionales serán más probables en Lanzarote, Fuerteventura y las vertientes septentrionales del resto de las Islas.
En cambio, durante la tarde predominarán los cielos nubosos en las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones generalmente débiles. La Aemet señala que estas lluvias podrán ser localmente persistentes en zonas de medianías.
Por tanto, la posibilidad de lluvia no quedará limitada a las primeras horas del domingo. El aumento de la nubosidad durante la segunda mitad de la jornada también favorecerá las precipitaciones en las Islas de mayor relieve.
A pesar de las lluvias previstas, las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a las jornadas anteriores. La Aemet contempla un ligero descenso térmico, más acusado en las máximas de las zonas de interior de las islas montañosas.
En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 27 grados de máxima, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas comprendidas entre los 22 y los 26 grados.
El viento también será uno de los elementos destacados del tiempo en Canarias durante este domingo. Según la predicción de la Aemet, soplará viento moderado del nordeste, con intervalos ocasionalmente fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas.
En las zonas de cumbres, el viento también podrá alcanzar mayor intensidad durante las primeras horas de la jornada.