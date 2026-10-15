Meteored advierte de un cambio de tiempo en Canarias este fin de semana: vuelven las lluvias

Canarias podría registrar un nuevo episodio de lluvias este fin de semana, acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas. Según la previsión de Meteored, el cambio comenzará a notarse el sábado, 17 de octubre, con precipitaciones débiles en el norte del Archipiélago, mientras que el domingo aumentará la probabilidad de lluvias moderadas.
La evolución meteorológica coincidirá con un aumento de la inestabilidad en buena parte de España, donde se prevé la formación de dos DANA que favorecerán las precipitaciones, especialmente en las comunidades mediterráneas.
En el caso de las Islas, Meteored no anticipa por ahora lluvias tan intensas como las previstas para el este peninsular y Baleares. La principal novedad será el regreso de las precipitaciones y la bajada de los termómetros.
Cuándo volverán las lluvias a Canarias
La previsión de Meteored apunta a que el cambio comenzará a producirse el viernes 16 de octubre, aunque todavía sin grandes variaciones en las temperaturas del Archipiélago.
Durante esa jornada predominarán los alisios y existirá la posibilidad de algunos chubascos en el norte de Canarias. Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios.
La situación evolucionará durante el sábado 17 de octubre, cuando se espera un aumento de la nubosidad en las vertientes septentrionales de las Islas.
Los cielos estarán nubosos en el norte y podrán registrarse lluvias débiles, mientras que las temperaturas comenzarán a descender de forma generalizada.
El viento soplará de componente nordeste, con alisios moderados.
Será el domingo 18 de octubre cuando la previsión apunte a una mayor probabilidad de precipitaciones en Canarias.
Según Meteored, podrían producirse lluvias moderadas en el Archipiélago, coincidiendo con una nueva bajada de las temperaturas.
No obstante, la información disponible no concreta qué islas registrarán mayores acumulaciones ni establece cantidades previstas de precipitación. Tampoco permite determinar si las lluvias afectarán por igual a todas las zonas.
Dos DANA cambiarán el tiempo el fin de semana
Mientras Canarias espera el regreso de las precipitaciones, la Península afrontará un cambio meteorológico más acusado.
La estabilidad atmosférica de los últimos días dará paso a una situación marcada por la llegada de aire frío en altura y la posible formación de dos depresiones aisladas en niveles altos (danas).
Según explica Meteored, durante el sábado una vaguada en las capas altas de la atmósfera tenderá a dividirse en dos danas, mientras un frente recorrerá el tercio norte peninsular.
Esta configuración favorecerá un aumento generalizado de la nubosidad y la aparición de precipitaciones en numerosas comunidades.
Las lluvias podrán ser persistentes durante la mañana del sábado en las regiones cantábricas.
Por la tarde, los chubascos podrían adquirir intensidad fuerte y carácter tormentoso en las comarcas mediterráneas, Baleares y algunas zonas montañosas del centro peninsular.
La inestabilidad se acentuará el domingo, especialmente en la vertiente mediterránea, con precipitaciones frecuentes en buena parte de España.
Las regiones donde Meteored considera más probables las lluvias fuertes son Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares.
También se contempla la posibilidad de nevadas en las zonas más elevadas de las cordilleras, especialmente en las cumbres de los Pirineos.
Las temperaturas bajarán después de varios días de calor
El cambio de tiempo pondrá fin a varios días de temperaturas inusualmente elevadas para mediados de octubre en distintas regiones españolas.
Durante el miércoles 14 de octubre, los termómetros rozaron los 35 grados en Sevilla y Badajoz, valores especialmente altos para estas fechas.
Meteored recuerda, sin embargo, que no constituyen récords absolutos del mes. El 6 de octubre de 2023 se registraron 37,6 grados en Córdoba, 37,4 en Sevilla y 36,9 en Badajoz.
El descenso térmico comenzará a notarse el viernes en el centro y noroeste peninsular y se extenderá durante el fin de semana.
En Canarias, la bajada de temperaturas está prevista para el sábado y continuará el domingo, según la información facilitada por Meteored.
La previsión no establece valores concretos de máximas y mínimas para cada Isla, por lo que todavía no es posible cuantificar el descenso térmico en el Archipiélago a partir de este pronóstico.
La evolución de las dos danas y la distribución de las precipitaciones deberán seguirse en las próximas actualizaciones meteorológicas.