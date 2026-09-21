La Aemet mira al otoño en Canarias y deja un dato claro sobre las lluvias

Canarias afronta un otoño con más probabilidades de registrar menos lluvias de lo normal que de superar los valores habituales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa en un 40% la posibilidad de que el trimestre septiembre-octubre-noviembre sea más seco, frente a un 25% de que resulte más lluvioso.
La previsión estacional de La Aemet deja así una señal diferente para el Archipiélago respecto a otras zonas de España, donde los modelos apuntan con mayor claridad hacia precipitaciones superiores a la media durante los próximos meses.
La predicción, presentada este lunes junto al balance climático del verano de 2026, también mantiene una señal clara respecto a las temperaturas: existe entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el otoño climatológico sea más cálido de lo normal en España, mientras que la posibilidad de que resulte más frío se limita al 10%.
La propia Agencia señala en su predicción estacional que la señal cálida es especialmente intensa, entre otros territorios, en Canarias. El periodo de referencia utilizado para establecer qué se considera normal corresponde a 1991-2020.
Más opciones de un otoño seco en Canarias
La diferencia está sobre todo en las precipitaciones.
Para septiembre, octubre y noviembre, el servicio meteorológico nacional concede a Canarias un 40% de probabilidad de situarse en el tercil más seco, frente a un 25% de posibilidades de registrar un trimestre más lluvioso de lo habitual.
Esto no significa que no vaya a llover ni permite anticipar cuántos episodios de precipitaciones se producirán en las Islas. Las predicciones estacionales trabajan con probabilidades y comparan el conjunto del trimestre con los valores climatológicos habituales.
En otras palabras, no pronostican el tiempo de días concretos con varios meses de antelación, sino qué escenario climático tiene mayor probabilidad de producirse al analizar el periodo completo.
En otras zonas del país ocurre lo contrario. La Agencia calcula un 40% de posibilidades de un otoño más lluvioso de lo normal en el norte y este peninsular y Baleares, frente a un 25% de que resulte más seco.
Qué pasará entre octubre y diciembre
La Aemet también ha avanzado la tendencia para el trimestre formado por octubre, noviembre y diciembre.
En temperatura, la señal vuelve a ser clara: hay un 70% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en buena parte de España, frente a solo un 10% de que sea más frío.
Las lluvias presentan mayores diferencias territoriales. El norte, centro y oeste peninsular tienen un 50% de posibilidades de superar los valores habituales y en el noroeste esa probabilidad alcanza el 70%.
Para Canarias, sin embargo, no se establece en este segundo periodo una señal de precipitaciones tan definida como la prevista para septiembre, octubre y noviembre.
Canarias viene de un verano muy cálido
La previsión llega después de un verano que La Aemet ha calificado como muy cálido en Canarias.
Entre junio y agosto, las temperaturas se situaron por encima de los valores normales en todo el país. En el Archipiélago se registró además una ola de calor entre el 1 y el 5 de agosto, con cinco días de duración y afección a las dos provincias canarias.
El comportamiento de las precipitaciones estivales fue más irregular en las Islas. Predominaron las categorías normal y seca, aunque La Gomera presentó un carácter extremadamente húmedo, al igual que algunos sectores occidentales del Archipiélago.
En el conjunto de España, el verano de 2026 fue el más cálido de la serie oficial iniciada en 1961. Una reconstrucción climática que se remonta a 1869 permite a la Agencia afirmar que tampoco existen precedentes de un verano tan cálido en, al menos, los últimos 157 años.
Para los próximos meses, la combinación que dibujan los modelos para Canarias mantiene por ahora una señal clara: temperaturas con alta probabilidad de situarse por encima de lo habitual y, para el otoño climatológico, más opciones de que las lluvias queden por debajo de la normalidad que de que la superen.