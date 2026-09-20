La Aemet confirma la vuelta del calor a Canarias: calima y 34 grados en estas zonas

Canarias comenzará la semana con una nueva subida de las temperaturas y presencia de calima en altura, especialmente en las islas orientales. La previsión para este lunes 21 de septiembre contempla máximas de hasta 32 grados en Gran Canaria y Lanzarote, mientras que en el interior sur de Fuerteventura no se descarta alcanzar localmente los 34 grados.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Archipiélago tendrá en general intervalos de nubes medias y altas. En las zonas bajas del norte y este de las islas de mayor relieve aparecerán también nubes bajas, principalmente durante la primera mitad de la jornada.
La única posibilidad de precipitaciones se concentra en La Palma, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada en medianías del este.
El cambio más significativo llegará, sin embargo, por los termómetros. Las máximas experimentarán un ascenso ligero o moderado que podrá ser notable en algunas medianías.
34 grados en Fuerteventura
Fuerteventura será una de las islas donde más se notará este nuevo repunte térmico. La Aemet prevé un ascenso moderado de las máximas, especialmente acusado en áreas del interior sur. En estos puntos podrán superarse los 32 ºC e incluso alcanzar localmente los 34 ºC.
La calima estará presente en altura y el viento soplará entre flojo y moderado del nordeste, intensificándose durante la segunda mitad del día. En la península de Jandía no se descartan intervalos de viento fuerte.
En Lanzarote, las temperaturas permanecerán sin grandes variaciones en el norte, pero subirán en las zonas interiores y meridionales. Allí se esperan valores de entre 30 y 32 ºC.
También habrá polvo en suspensión en altura. El viento del nordeste será inicialmente flojo y aumentará a moderado durante la tarde.
Gran Canaria también alcanzará los 32 grados
La subida será igualmente importante en Gran Canaria. Las temperaturas máximas aumentarán de forma ligera o moderada, aunque el ascenso podrá resultar notable en medianías.
El servicio meteorológico nacional prevé alcanzar los 32 ºC en las vertientes sudeste, sur y oeste de la Isla.
La calima afectará principalmente a medianías y zonas altas durante la segunda mitad de la jornada. En el norte y este habrá intervalos nubosos durante las primeras horas y nuevamente al final del día.
El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las costas del sureste y oeste durante la segunda mitad del lunes.
Tenerife puede llegar a los 30 grados
En Tenerife predominarán los cielos poco nubosos acompañados de intervalos de nubes altas. Durante la primera mitad del día habrá mayor nubosidad en las zonas bajas del norte y este.
Las temperaturas apenas cambiarán en las costas, pero subirán de forma moderada en medianías, donde el incremento podrá ser notable.
La previsión contempla valores cercanos a 30 ºC en medianías del sur y este, así como en la fachada sur del área metropolitana. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión incluida para este lunes sitúa el termómetro entre 22 y 31 ºC.
Además, existe una baja probabilidad de calima en altura, principalmente durante la tarde y la noche.
Especial atención requerirá el viento en las cumbres centrales de Tenerife. Soplará del suroeste con intensidad moderada a fuerte y serán probables rachas muy fuertes durante la mañana y las horas centrales.
El tiempo en La Gomera, La Palma y El Hierro
En La Gomera, las máximas también subirán en medianías y zonas altas, donde podrán alcanzarse localmente los 30 ºC en puntos del sur y este.
La Palma quedará al margen de la calima prevista para las islas orientales, pero será donde exista alguna posibilidad de lluvia. La Agencia contempla precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada en medianías del este. Las temperaturas subirán especialmente en medianías y zonas altas.
En El Hierro dominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las máximas aumentarán de forma moderada en zonas del interior, mientras que en las costas apenas experimentarán cambios.
En el mar se espera viento de componente este o nordeste, inicialmente de fuerza dos o tres y aumentando posteriormente. Habrá marejadilla o marejada y mar de fondo del norte de uno a dos metros.