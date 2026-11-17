Empresas chinas afincadas en África están interesadas en implantar sus sedes en Canarias, manifestó ayer el embajador de China en España, Yao Jing, tras ser recibido por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.
En declaraciones a Efe, el embajador informó de que la Corporación Nacional de Pesca de China (CNFC) cuenta con sede en Las Palmas de Gran Canaria y que otras empresas de su país también están interesadas en implantarse -principalmente, en Gran Canaria- para favorecer la cooperación con países africanos y con el Atlántico norte.
Yao Jing trasladó a Clavijo el interés de su país en profundizar en intercambios en sectores comerciales, así como en afrontar inversiones en las Islas y estrechar relaciones con el Gobierno canario. Además, dijo que quieren ahondar lazos en el sector industrial, en las nuevas energías y en infraestructuras, y que tiene intención de visitar las empresas líderes locales.
El turismo es otro de los atractivos de Canarias, por lo que también ha mostrado su interés en impulsar la cooperación en este sector. El embajador señaló que las relaciones comerciales y bilaterales con España “se están profundizando” y pretenden incluir a Canarias en el marco de esa cooperación. Sobre cuándo se producirá ese traslado de las empresas chinas a Canarias, apuntó que dependerá de las propias compañías, por lo que no pudo precisar cuándo comenzarían a implantarse en el Archipiélago.
El viceconsejero del Gabinete del presidente, Octavio Caraballo, contó a Efe que Canarias y China organizarán una misión comercial y científica entre los meses de enero o febrero de 2027 a la provincia insular de Hainan, situada en el mar de China meridional, con la finalidad de identificar retos comunes. Se enmarca en el programa Diploinnova Canarias, con el que se pretende impulsar la diplomacia científica y tecnológica para posicionar a la región en el ámbito internacional; en este caso, el turismo sostenible, la conectividad, la gestión del agua, las energías renovables y la investigación.
El presidente de la República Popular de China ha pasado tres veces por Canarias: 2016, 2019 y 2024. El dragón rojo pone la mirada en el Archipiélago como una plataforma logística.
La expansión de China abarca un crecimiento acelerado en el comercio exterior, la diplomacia global y la influencia tecnológica. Es el primer socio comercial de África desde hace más de una década. El intercambio bilateral supera los cientos de miles de millones de dólares anuales. Financia y construye carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y centrales energéticas. A cambio, acceso prioritario a codiciadas materias primas.