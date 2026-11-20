“No sabía cuántas personas me estaban dando patadas, pero los compañeros me confirmaron que eran cuatro”. Así recuerda uno de los dos socorristas agredidos en la playa de Las Vistas, en Arona, los momentos que pasó en el suelo mientras le golpeaban. La agresión ocurrió el pasado jueves 12 de noviembre, con la bandera roja izada por el temporal.
Una semana después, el trabajador sigue de baja y, según le consta, los agresores no han sido detenidos ni identificados. Reclama más presencia policial en las playas para un colectivo que “no tiene autoridad” y cuyas indicaciones se “cuestionan cada día”.
Aquella tarde los dos socorristas implicados, de Pro-activa Serveis Aquàtics, empresa adjudicataria del servicio de salvamento del Ayuntamiento local, se acercaron a cuatro personas que se bañaban para informarles de la prohibición y del peligro.
La respuesta fue la violencia, según el relato de uno de los socorristas. Todo empezó cuando su compañero intentaba sacar del agua a uno de los bañistas. “Ahí recibió el primer puñetazo”. Ya en la orilla, el agresor siguió discutiendo.
BRUTAL PALIZA
Lo que no aparece en las imágenes ocurrió después. El bañista se fue hacia el paseo y el socorrista lo siguió para “ver si llegaba la policía”. Mientras, le pedía que se calmara. “Fue cuando me vino un señor por detrás y me metió un puñetazo en la cabeza”, relata. Cuando se giró, sin saber todavía quién le había pegado, el joven le dio, según su testimonio, “una patada en la boca y otro puñetazo en la cara”. Lo tiraron al suelo y allí cuatro personas siguieron propinándoles golpes. Cuando llegaron más compañeros, los agresores huyeron a la carrera.
En la última revisión le han ampliado la baja dado que continúa con dolor cervical. Reconoce que siente ansiedad al pensar en volver a la playa. “La situación, en el plano anímico, me ha agotado bastante”, admite. Aclara que “no es habitual llegar a este punto de violencia”, pero advierte de que en las playas se viven muchas situaciones de tensión.
Jesús Negrín, coordinador del servicio de salvamento aronero, sostiene que lo ocurrido es “el ejemplo más grave de un problema habitual”, bañistas que hacen caso omiso de los socorristas. “No nos sentimos respaldados por la ley”, lamenta. El colectivo lleva tiempo pidiendo uno o dos agentes fijos en la arena, o al menos patrullas más frecuentes y que se atiendan más sus avisos a la Policía o Protección Civil. Esa petición se vuelve urgente en los días de alerta y bandera roja. En Arona, la Policía Local tuvo hasta 2018 una unidad dedicada a las costas, que acabó desapareciendo.
La reclamación llega dos meses después de que el Consistorio pusiera en marcha el nuevo servicio de salvamento, que incorpora sobre todo medios de rescate, embarcaciones, vehículos… Ante lo acontecido, el Ayuntamiento anunció más presencia policial y más medidas de seguridad en la playa, aunque sin concretar el número de agentes ni en qué mejoras concretas se traducirá el anuncio.
Por su parte, la Asociación de Empresas Canarias de Salvamento y Vigilancia en Playas condenó la agresión calificándola de “inadmisible” y recordó que las indicaciones son medidas de seguridad, no recomendaciones arbitrarias.