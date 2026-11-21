El grupo hotelero Spring Hotels invertirá el próximo año 60 millones de euros en la reforma integral del hotel Cleopatra Palace, situado en primera línea de la playa del Camisón, en el municipio de Arona.
Según confirmaron ayer fuentes de la compañía a DIARIO DE AVISOS, el establecimiento hotelero, que cuenta actualmente con 431 habitaciones, cerrará sus puertas el 15 de abril de 2027 para acometer una ambiciosa obra que, previsiblemente, se prolongará el resto del año y que supondrá un salto de calidad del complejo hotelero, ya que ascenderá de categoría al pasar de las cuatro estrellas actuales a cinco en 2028.
ESTRATEGIA
La medida del grupo hotelero, propietario de seis hoteles en el sur de Tenerife, se enmarca en su estrategia de reforzar la oferta de calidad para los próximos veinte años orientada a captar un tipo de cliente europeo de alto poder adquisitivo.
En el caso de la reforma del hotel Cleopatra Palace, de estilo arquitectónico con aire grecorromano y situado en plena Milla de Oro de Playa de Las Américas, la compañía primará el bienestar de sus huéspedes ofreciendo las condiciones para unas vacaciones lo más saludables posibles, con amplios espacios para practicar deporte y una cuidada gastronomía adaptada a las exigencias nutricionales de cada cliente, explicaron las fuentes consultadas.
CAMARERAS DE PISO
En la reforma de las habitaciones el objetivo será, además de proporcionar a la clientela espacios de confort, facilitar el trabajo a las camareras y camareros de piso, señala la compañía. Para ello se instalarán camas elevables y el diseño tendrá en cuenta aspectos como las superficies de los muebles o la colocación de objetos a la altura adecuada para evitar que el sistema musculoesquelético de las trabajadoras del servicio de limpieza soporte una presión excesiva.
MARE NOSTRUM RESORT
Con esta apuesta, Spring Hotels, que suma más de 40 años operando en Canarias, consolida su apuesta por el “turismo de calidad, el desarrollo sostenible, la economía local y la generación de empleo”, destaca la empresa, que en junio de 2025 protagonizó la mayor compra hotelera de España, al adquirir de una tacada por 430 millones de euros los hoteles Mediterranean Palace, Sir Anthony (ambos de cinco estrellas) y Cleopatra Palace, que conformaban el complejo Mare Nostrum Resort, además de un centro para turismo de congresos, un restaurante Hard Rock Café, un beach-club y otros activos complementarios de restauración.
Con la adquisición de estos inmuebles, Spring Hotels incorporó más de mil habitaciones a su oferta alojativa en una de las zonas privilegiadas del sur tinerfeño, elevando a más de 2.300 las camas en propiedad, sumando los otros tres establecimientos de su propiedad: Arona Gran Hotel, Bitácora y Vulcano, todos ellos de cuatro estrellas.
Además, el grupo español, fundado en 1985, ampliará su oferta alojativa en El Mojón (Los Cristianos), donde construirá un nuevo establecimiento hotelero.