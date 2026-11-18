Los agricultores y productores que venden en el mercado municipal del agricultor de Arona no tendrán que pagar la tasa por instalación, uso y servicios durante 2027.
Será el tercer año completo consecutivo sin este tributo, después de que el Ayuntamiento lo suspendiera también en 2025 y 2026.
El Consistorio ha abierto el plazo de exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 30, que regula la tasa, tras su aprobación provisional en el Pleno del 29 de octubre. El cambio afecta a la Disposición Transitoria Primera de la ordenanza, cuyo texto se sustituye para suspender su aplicación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2027.
La tasa ya había estado suspendida en años anteriores, una medida que se mantuvo hasta finales de 2023. Sin embargo, no se renovó a tiempo y los productores tuvieron que volver a pagarla durante buena parte de 2024. En junio de ese año el Pleno aprobó una nueva suspensión, que entró en vigor en septiembre y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025. El 15 de octubre de 2025 la Corporación volvió a aprobar la exención para todo 2026.
El mercado del agricultor de Arona, situado en Valle San Lorenzo, es un espacio de venta directa del productor al consumidor en el que está prohibido vender productos importados, algo que se somete a un control específico. A lo largo de estos años también ha acogido iniciativas gastronómicas como Saborea Arona, pensadas para promocionar el producto local.
APUESTA COMARCAL
La suspensión de la tasa coincide con un momento en el que varios municipios del sur y el sureste de Tenerife están apostando por reforzar sus mercados del agricultor.
Fasnia acaba de adjudicar la construcción del nuevo mercado del agricultor de Los Roques, mientras que en Adeje está previsto que las obras del nuevo agromercado se prolonguen hasta junio de 2028.