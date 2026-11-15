Arona toma medidas tras la agresión a dos socorristas en la playa de Las Vistas

El Ayuntamiento de Arona ha reforzado la vigilancia policial y las medidas de seguridad en la playa de Las Vistas, en el sur de Tenerife, después de que dos socorristas fueran agredidos mientras intentaban impedir que varias personas se bañaran con bandera roja. El Consistorio ha condenado este domingo los hechos y ha trasladado su apoyo a los trabajadores afectados.
La agresión se produjo el pasado jueves, 12 de noviembre, cuando los profesionales del servicio de salvamento y socorrismo advirtieron a un grupo de cuatro bañistas de que estaba prohibido entrar al mar debido a las condiciones adversas.
Según informó la Asociación de Empresas Canarias de Salvamento y Vigilancia en Playas, los trabajadores fueron atacados mientras cumplían con sus funciones de prevención y vigilancia. Ambos necesitaron asistencia médica tras el incidente.
Más vigilancia policial en la playa de Las Vistas
Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Arona ha anunciado el refuerzo de las medidas de seguridad y la presencia policial en la zona, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y proteger tanto a los usuarios de la playa como a los profesionales que trabajan en ella.
El Consistorio también ha confirmado que los hechos se han puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha expresado su deseo de que los dos socorristas se recuperen pronto y ha rechazado cualquier comportamiento violento contra los trabajadores del servicio de salvamento.
“Las playas son espacios que compartimos residentes y visitantes”, ha señalado la regidora, quien ha insistido en que la convivencia en estos lugares exige respeto y responsabilidad.
Lemes ha advertido, además, de las consecuencias que puede tener desobedecer las instrucciones de seguridad.
“Saltarse una indicación de seguridad no es una decisión que afecte solo a quien la toma, sino que también puede poner en peligro a otras personas y a quienes tienen que acudir en su ayuda”, ha afirmado.
Agredidos por advertir de la prohibición del baño
Los hechos tuvieron lugar mientras la playa de Las Vistas permanecía bajo bandera roja, que prohíbe el baño por razones de seguridad.
De acuerdo con la información difundida por la asociación del sector, los dos socorristas se acercaron a cuatro personas que se encontraban en el agua para pedirles que abandonaran el mar y advertirles del peligro.
Sin embargo, los bañistas reaccionaron con una agresión física contra los profesionales, que tuvieron que recibir atención sanitaria.
Los afectados pertenecen a la empresa Pro-activa Serveis Aquàtics, encargada de prestar el servicio de salvamento y socorrismo.
La Asociación de Empresas Canarias de Salvamento y Vigilancia en Playas ya había condenado lo sucedido y recordado que las instrucciones de los socorristas son medidas destinadas a prevenir accidentes y proteger vidas.
Arona pide respetar las indicaciones de los socorristas
La concejala de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Clari Pérez, también ha rechazado la agresión y ha defendido el trabajo de los profesionales encargados de velar por la seguridad de los bañistas.
“Es absolutamente intolerable que dos profesionales que están trabajando para proteger la seguridad de los bañistas tengan que sufrir una agresión por cumplir con su responsabilidad”, ha manifestado.
Pérez ha insistido en que las indicaciones de los equipos de salvamento deben respetarse en todo momento.
“No podemos permitir que quienes velan por nuestra seguridad se conviertan en víctimas de la violencia mientras realizan su trabajo”, ha añadido.
La concejala ha asegurado que el Ayuntamiento continuará reforzando las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones similares.
Desde el Consistorio recuerdan que la bandera roja significa prohibición del baño y que incumplir esta señal puede poner en peligro tanto a los bañistas como a los profesionales que tendrían que intervenir en caso de emergencia.