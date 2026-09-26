Tensión en la playa de El Socorro: un bañista desafía las advertencias de un socorrista

La actitud de un bañista en la playa de El Socorro, en Los Realejos, ha generado numerosas reacciones después de que se difundiera un vídeo en el que se observa cómo ignora repetidamente las advertencias de un socorrista y trata de adentrarse en el mar pese al fuerte oleaje de fondo.
Las imágenes han sido compartidas por la cuenta Socorristas Guardavidas Puerto Cruz Tenerife, que censura el comportamiento del hombre ante las indicaciones del personal de vigilancia.
“Lamentable actitud de este bañista en la Playa del Socorro, en Los Realejos, ante la advertencia de los socorristas por el fuerte oleaje de fondo”, señala la publicación que acompaña al vídeo.
En la grabación se observa cómo el socorrista se acerca al bañista cuando este intenta avanzar hacia una zona de mayor profundidad. El profesional le indica en varias ocasiones que debe retirarse, pero el hombre continúa intentando entrar en el agua.
La situación deriva en un breve forcejeo. El socorrista trata de impedir que el bañista siga avanzando mientras este persiste en su intención de entrar al mar.
Finalmente, varias personas que se encuentran junto a la orilla intervienen y consiguen que el hombre se aleje del agua.
Las reacciones al vídeo
La escena ha provocado numerosos comentarios en la publicación, muchos de ellos críticos con la conducta del bañista y en defensa de la actuación de los profesionales encargados de la seguridad en la playa.
“Yo lo dejo y que el mar se lo lleve, ya que el cementerio está lleno de valientes”, escribe uno de los usuarios. Otro reclama una intervención policial: “Madre mía, que se presente la Policía y lo saquen esposado”.
Más allá del tono de algunos comentarios, el episodio vuelve a poner el foco sobre la importancia de seguir las indicaciones de los socorristas, especialmente cuando las condiciones del mar pueden suponer un riesgo.
El Socorro, una playa donde hay que extremar las precauciones
La playa de El Socorro es uno de los enclaves más conocidos del norte de Tenerife para la práctica del surf. La información turística oficial de la Isla advierte expresamente de la necesidad de tener especial precaución con las corrientes y el fuerte oleaje, particularmente entre quienes no conocen bien la zona.
El portal oficial de turismo de España también clasifica las condiciones habituales de baño en El Socorro como de “oleaje fuerte” y señala que dispone de servicio de vigilancia.
Para este sábado, la previsión específica de la Agencia Estatal de Meteorología para El Socorro señala oleaje moderado, tanto durante la mañana como por la tarde. Este dato corresponde a la previsión meteorológica general de la playa y no permite determinar por sí solo las condiciones exactas existentes en el momento en el que se grabaron las imágenes.