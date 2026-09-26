Dos mujeres heridas con arma blanca durante un intento de robo en una panadería de Güímar

Dos mujeres, propietarias de una de las panaderías con más trayectoria del barrio de Fátima, en Güímar, resultaron ayer heridas con arma blanca durante un intento de robo en su negocio. Ambas permanecen convalecientes en su domicilio, con heridas leves en los brazos, cortes no profundos y golpes en el pecho y el rostro, tras un forcejeo de varios minutos con el presunto asaltante.
Según el testimonio, el individuo se encontraba en las inmediaciones del comercio y sorprendió a las propietarias con un cuchillo. El objetivo del infractor era sustraer la caja registradora con la recaudación del día.
Durante el altercado, el dinero no pudo ser sustraído, aunque el presunto autor huyó finalmente con la caja registradora vacía, después de que las propietarias lograran bloquearla a tiempo.
La Guardia Civil continúa las diligencias correspondientes.
Las heridas causadas a las dos mujeres no revisten gravedad, según fuentes consultadas, aunque ambas se recuperan del impacto físico y emocional del suceso.
El caso permanece bajo investigación.