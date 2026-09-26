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Segundo conato de incendio en menos de dos meses en la misma zona de La Laguna

El fuego se produjo alrededor de las 23.00 horas en el entorno de la calle Piedad, próximo a viviendas y otros inmuebles
Segundo conato de incendio en menos de dos meses en la misma zona de La Laguna
Efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron para controlar y extinguir el fuego y evitar su propagación.
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Un nuevo conato de incendio se registró durante la noche de este viernes en una zona próxima a viviendas de La Laguna, en el entorno de la avenida del Progreso y la calle Piedad.

Efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron para controlar y extinguir el fuego y evitar su propagación.

El fuego se produjo alrededor de las 23.00 horas en este punto del municipio lagunero, donde ya se había registrado otro conato el pasado 2 de agosto.

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  1. Conato de incendio cerca de una zona de viviendas de La Laguna

Se trata, por tanto, del segundo episodio de estas características en menos de dos meses en este entorno urbano.

En aquella ocasión, las llamas se declararon en un descampado situado entre la calle Justicia y la avenida del Progreso, en la zona de Guajara, también próxima a viviendas y otros inmuebles.

El nuevo conato registrado durante la noche vuelve a afectar al entorno de la avenida del Progreso, aunque con localización en las inmediaciones de la calle Piedad.

Por ahora, con la información disponible, no consta el origen de este nuevo fuego.

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