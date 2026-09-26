Segundo conato de incendio en menos de dos meses en la misma zona de La Laguna

Un nuevo conato de incendio se registró durante la noche de este viernes en una zona próxima a viviendas de La Laguna, en el entorno de la avenida del Progreso y la calle Piedad.
Efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron para controlar y extinguir el fuego y evitar su propagación.
El fuego se produjo alrededor de las 23.00 horas en este punto del municipio lagunero, donde ya se había registrado otro conato el pasado 2 de agosto.
Se trata, por tanto, del segundo episodio de estas características en menos de dos meses en este entorno urbano.
🔥🔥 Un nuevo conato de incendio se registró durante la noche de ayer viernes en una zona próxima a viviendas de La Laguna, en el entorno de la avenida del Progreso y la calle Piedad.— Diario de Avisos (@diariodeavisos) September 26, 2026
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En aquella ocasión, las llamas se declararon en un descampado situado entre la calle Justicia y la avenida del Progreso, en la zona de Guajara, también próxima a viviendas y otros inmuebles.
El nuevo conato registrado durante la noche vuelve a afectar al entorno de la avenida del Progreso, aunque con localización en las inmediaciones de la calle Piedad.
Por ahora, con la información disponible, no consta el origen de este nuevo fuego.