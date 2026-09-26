El CD Tenerife quiere dejar atrás la pesadilla de Castalia a costa del Cádiz

El CD Tenerife recibe esta tarde, a partir de las 17.30 horas, a un Cádiz que sigue sin ganar después de seis jornadas celebradas en LaLiga Hypermotion. Por su parte, el conjunto blanquiazul también llega tocado en lo anímico tras el varapalo sufrido en el estadio de Castalia frente al líder CD Castellón. Un 5-0 difícil de digerir por lo inesperado del resultado, y porque el representativo había competido de tú a tú con los cinco rivales anteriores (Eibar, Almería, Sporting, Real Sociedad B y Leganés). En esta ocasión, el equipo orellut pasó por encima del conjunto de Álvaro Cervera al que noqueó con fútbol y goles.
Ahora, los blanquiazules tienen la oportunidad de redimirse a costa de un Cádiz que llega al recinto capitalino en posiciones de descenso, tras acumular tres empates y tres derrotas. El puesto del entrenador gaditano, Albert Celades, pende de un hilo si su equipo continúa con la mala racha. No corren buenos tiempos por la Tacita de Plata donde se vive un ambiente convulso en el entorno del Cádiz CF.
El Tenerife afrontará el encuentro con las bajas de larga duración de los canteranos Alassan y Salifo, mientras que Jesús Álvarez continúa trabajando al margen del grupo, Nacho Gil mantiene molestias en el sóleo, y Anes Krdzalic regresó de la concentración con la sub-21 de Bosnia y Herzegovina con problemas musculares.
Cervera sí confirmó en la conferencia de prensa previa al partido que tanto Gerard Valentín, ya “en el punto óptimo” de forma física para ser titular, y Grant-Leon Ranos, superadas las molestias que arrastraba desde las primeras semanas tras su llegada a la isla, serán de la partida.
El posible once inicial frente al cuadro gaditano podría estar integrado por: Dani Martín, bajo los palos. El cuarteto defensivo con César Álvarez, José León, Landázuri y David Rodríguez. En la sala de máquinas, Fabricio y Juanjo Sánchez, con Gerard Valentín y Noel López en las bandas, y Pecar junto a Enric Gallego en posiciones más avanzadas.
Antecedentes
El CD Tenerife recibe al Cádiz CF, equipo al que más veces se midió en la división de plata, con un total de 54 ocasiones. De los 31 antecedentes ligueros en la Isla -34 contando todas las competiciones- los primeros 17 se produjeron en Segunda División entre 1956 y 1976. Tras repetir en la misma categoría en 1984, se cruzaron cuatro años seguidos en la élite (1990 a 1993), y no volvieron a verse hasta 2004, de regreso en el segundo escalón nacional, donde se vieron ocho veces más hasta el penúltimo duelo en 2019; mientras que el último capítulo se produjo en 2025.
De los 31 Tenerife-Cádiz disputados en Liga, 27 en Segunda y cuatro en Primera División, 20 acabaron con victoria blanquiazul, mientras que el empate se produjo siete veces, por solo cuatro triunfos visitantes. Por otra parte, el representativo se impuso también en el único antecedente en el playoff de ascenso (1-0 en 2017), mientras que el cuadro andaluz ganó en los dos cruces de la Copa Del Rey (0-1 en 2003 y 1-2 en 2018).
Partido especial para Cervera
Además, Álvaro Cervera será uno de los grandes protagonistas del partido de esta tarde. El técnico ecuatoguineano se reencuentra con el club al que dirigió durante seis temporadas, y al que elevó desde los bajos fondos de la extinta Segunda División B hasta la élite del fútbol patrio. Ahora, desde el banquillo local, Álvaro Cervera tendrá delante a su antiguo equipo al que tratará de vencer por encima de sentimentalismos.
El rival
A las ya conocidas las bajas de los lesionados Iuri Tabatadze y Giorgi Gocholeishvili, y también la de los internacionales Bojan Kovacevic y Kenan Toibibou, concentrados con Serbia Sub 21 y Comoras, respectivamente. El lateral izquierdo Cristian Gutiérrez se unió esta semana al trabajo en grupo, pero no está disponible al no hallarse aún al cien por cien después del esguince que sufrió en el duelo ante la Unión Deportiva Las Palmas que ya le hizo perderse el choque contra el Girona que acabó en derrota (1-2).
Por contra, si es de la partida el central Noah Ukwuije al compromiso ante el CD Tenerife, una vez recuperado de una dolencia muscular del psoas iliaco. El canterano no es la única novedad en una lista en al que también figura César Díaz, central de 18 años que pertenece al filial (Tercera Federación).