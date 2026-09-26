Revés a la moción para instalar aire acondicionado en los colegios de Santa Cruz

El Pleno municipal se caldeó ayer a raíz de una moción del PSOE, donde pedía que los 36 colegios de Santa Cruz contarán con aire acondicionado para atajar los efectos en la salud derivados de las continuas olas de calor.
La propuesta, presentada por la concejala Elena Mateo, fue rechazada no sin antes causar polémica, ya que el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, esgrimió que la implantación generalizada de estos aparatos iría en contra de la reciente orden del Ministerio de Transición Ecológica, que pide “reducir el gasto eléctrico y aboga por la envoltura climática, mejorando cubiertas, ventanas y carpintería en los centros que ayuden a reducir las altas temperaturas”.
Por su parte, Mateo ironizó que “no se ponga aire acondicionado en las escuelas pero sí en los despachos del Ayuntamiento”, a lo que Rivero respondió que “esta no es la solución única”, ya que aseguró que “muchos centros públicos cuentan con instalaciones preparadas para incorporar climatización; otros colegios ya disponen de aire acondicionado en aulas, comedores u otras dependencias; y además el Consistorio está llevando a cabo numerosas reformas, implantando vidrios de control solar, el aislamiento de cubiertas o instalando pérgolas”.
Por otra parte, el Pleno aprobó una moción defendida por la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, para celebrar el 23 de julio el Día de la Comunidad Canaria Venezolana ante los históricos vínculos familiares y culturales del municipio con los residentes venezolanos.
Igualmente, salió adelante otra moción para impulsar la promoción de la formación profesional orientada a las actividades del entorno portuario, así como la del PP sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla.