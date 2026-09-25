El Ayuntamiento podrá acelerar obras en los conjuntos históricos de Santa Cruz de Tenerife

Los propietarios de inmuebles situados en conjuntos históricos y en entornos de protección de Bienes de Interés Cultural (BIC) en la capital podrán ejecutar a partir de ahora obras y actuaciones específicas con una simplificación de los trámites burocráticos y una reducción de los tiempos de espera para obtener los permisos necesarios. El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha negociado con Patrimonio Histórico del Cabildo la delegación de competencias en el otorgamiento de autorizaciones sobre determinadas intervenciones, lo que permitirá al Consistorio autorizar directamente aquellas licencias que necesitaban de un informe previo del área insular.
La concejala de Urbanismo, Zaida González, explicó ayer que esta medida, que se aprobará hoy en el pleno municipal, busca “acortar los tiempos de tramitación de los expedientes, una situación que estaba generando muchos retrasos porque las solicitudes debían remitirse al Cabildo insular, esperar a la elaboración del informe y, posteriormente, recibir la respuesta antes de otorgar la autorización de la obra”. Por ello, el principal efecto de esta competencia será el de reducir el tiempo desde la presentación de la solicitud hasta su resolución, reduciéndose los plazos entre dos semanas o un mes.
Urbanismo, que comenzó a trabajar con el Cabildo en 2024, consideró que esta medida será un gran avance en la gestión de los expedientes, tras buscar una fórmula que agilizará los procedimientos en inmuebles situados en entornos protegidos, como por ejemplo en el Barrio de Los Hoteles.
“El objetivo es que determinadas actuaciones puedan resolverse directamente desde el Ayuntamiento, bien a través de Urbanismo o de otras áreas municipales que intervengan en los expedientes”, detalló la edil.
Las nuevas competencias municipales se aplicarán a inmuebles situados en conjuntos históricos y entornos de protección de BIC con categoría de monumentos y de jardines históricos, cuya primera fábrica sea posterior al año 1960. Entre las actuaciones incluidas figuran obras interiores; pintado de fachadas en blanco, gris o beige, pues cualquier otra tonalidad queda fuera de la delegación municipal; reparación de fisuras y grietas en fachadas, y reparación de carpinterías de fachada.
Asimismo, se incluye la impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, así como la instalación de placas solares en techos sin valor patrimonial, siempre que no sean visibles desde la vía pública. También favorece a cambios de uso de inmuebles, cuando no impliquen una intervención.
Eventos, fiestas, rodajes y terrazas de restauración
La concejala de Urbanismo, Zaida González, manifestó ayer que la nueva delegación de competencias desde Patrimonio Histórico del Cabildo al Ayuntamiento capitalino “no supondrá una eliminación generalizada del control patrimonial, sino una delimitación de aquellas actuaciones consideradas susceptibles de ser autorizadas directamente por la administración municipal bajo las condiciones establecidas”.
La nueva medida alcanzará igualmente a determinadas intervenciones en espacios públicos. Entre ellas se encuentra la apertura de zanjas en la vía pública y también la de autorizar directamente determinados eventos, fiestas y rodajes de cine, siempre que se utilicen instalaciones desmontables y no requieran obras o intervenciones.
Otra competencia transferida será para ocupar espacio público con mobiliario para terrazas de restauración, fijándose condiciones específicas de tamaño y color para ello.