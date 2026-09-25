Juan Sebastián Domínguez será el nuevo escenógrafo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz ya tiene nuevo escenógrafo para su próxima edición: el gaditano Juan Sebastián Domínguez, director de arte y diseñador escénico con una amplia trayectoria nacional e internacional en producciones teatrales, musicales y televisivas.
Domínguez es titulado en Escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ampliando sus estudios en la Université d’Artois (Francia) y en el Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid. Además, fue el encargado de la dirección de arte para la delegación española en Eurovisión 2024, director artístico de la última gira de conciertos de Lola Índigo y responsable de trabajos en programas como Got Talent, The Dancer e Idol Kids.
Otros trabajos destacados son propuestas escénicas para el Centro Dramático Nacional, además de colaboraciones en eventos musicales o en producciones vinculadas a los Premios Max, el Benidorm Fest y otros formatos escénicos.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, apunta que “Juan reúne experiencia, sensibilidad artística y una trayectoria consolidada en grandes producciones escénicas, lo que encaja con la dimensión internacional que caracteriza a nuestro Carnaval. Su mirada contribuirá a enriquecer una fiesta que no deja de reinventarse año tras año”.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, afirma que “esta incorporación supone un reconocimiento a los históricos vínculos culturales que unen a Cádiz y Santa Cruz”.
Mientras, el escenógrafo apunta que “haré todo lo que está en mi mano para que la escenografía haga brillar a cada una de las personas que suban al escenario carnavalero”.