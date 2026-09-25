González Cejas, exalcalde de Granadilla, será al fin juzgado por presunta prevaricación

El histórico exalcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, del PSOE, y seis concejales se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial tinerfeña el próximo 2 de octubre por un presunto delito de prevaricación por el conocido como caso Médano Park, en el que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el exprimer edil y entre 7 y 5 a los demás.
El Ministerio Fiscal atribuye a los encausados promover en 2004 la aprobación del plan parcial siendo conscientes de sus irregularidades, entre ellas que el exalcade poseía 440 acciones de la entidad promotora, a pesar de lo cual al parecer no se ausentó en las votaciones que tuvieron lugar en el pleno y en la Junta de Gobierno.
Usos
En el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio aparece este plan parcial con una superficie de 88.128 metros cuadrados como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado, y un uso residencial por lo que era necesario su desarrollo urbanístico pormenorizado, señala la Fiscalía. No obstante, también se recogían otros fines terciarios, con 3.200 metros cuadrados, dotaciones y equipamientos y de infraestructuras.
La Fiscalía cree que el exalcalde pese a ser socio en la entidad mercantil, dictó el decreto acordando la aprobación inicial del plan parcial y así lo ratificó la Junta de Gobierno, en la que estaban los otros concejales. Tras diversas subsanaciones este visto bueno se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que el Ayuntamiento se otorgaba el aprovechamiento lucrativo cifrado en 743.500 euros para una parcela y 185.000 para la segunda.
El exalcalde dictó un decretó con la aprobación provisional y luego se remitió a la antigua Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y al Cabildo desde donde se emitieron informes positivos pero condicionados con algunas correcciones.
El Ayuntamiento defendió que el documento debía ser aprobado, entre otros aspectos porque se recibiría el 10% del aprovechamiento, pero el Ministerio Público recuerda que ello sólo es posible cuando el suelo tiene categoría de urbanizable ordenado, pero no para el no ordenado como era este caso.
Ausencia incumplida
Finalmente, la Junta de Gobierno en la que estaban los ahora acusados aprobaron el plan sin que conste que García Cejas se ausentara, tal y como determina la legislación.
En caso de que no se llegue a un acuerdo de conformidad el juicio se extendería a los días 5 y 9 de octubre y dado el tiempo transcurrido las defensas alegarán el atenuante de dilaciones indebidas.