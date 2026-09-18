Buscaban piso de alquiler y pagaron 1.500 euros: el supuesto casero será juzgado en Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide cinco años de cárcel para un acusado de un delito continuado de estafa por haber engañado a dos personas que querían alquilar un piso y a las que cobró un total de 1.500 euros simulando ser el dueño de un inmueble que anunció en un portal inmobiliario.
El Ministerio Público también pide que el procesado pague una multa de casi 4.500 euros y que devuelva las cantidades apropiadas: 500 euros en un caso y 1.000 en otro.
En el escrito de calificación, detalla que el procesado publicó en una plataforma un anuncio de alquiler de un piso, simulando ser su propietario, y de este modo atrajo la atención de los dos perjudicados.
El primero de ellos le transfirió de forma inmediata 500 euros en el número de cuenta que éste le entregó, incorporando el dinero a su patrimonio y sin cumplir el compromiso de alquilarle la casa, tal y como el denunciante pretendía.
Con la misma intención el acusado colgó en la plataforma un anuncio simulando ser dueño de otra casa y por ello cobró dos transferencias de 500 euros cada una en concepto de reserva del alquiler y pago del mes en curso.
El juicio tendrá lugar el 21 de septiembre en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.