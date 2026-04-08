Cuidado si buscas piso en el sur de Tenerife: la Guardia Civil alerta de estafas con alquileres fantasma

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo @ de Playa de las Américas, unidad especialista en ciberseguridad, han procedido a la detención e investigación de dos personas como presuntos autores de diversos delitos de estafa a través de internet.
Los arrestados, una mujer de 44 años y un varón de 45, ambos vecinos de San Miguel de Abona, habrían defraudado una cantidad superior a los 5.000 euros mediante el método del falso alquiler de vivienda.
El “modus operandi”: manipulación y falsos contratos
La investigación policial ha determinado que los acusados seguían un patrón de actuación sistemático para captar a sus víctimas. El proceso comenzaba con la publicación de anuncios en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. En estos posts, ofertaban tanto pisos completos como habitaciones en régimen de alquiler que, en muchos casos, ni siquiera existían o no guardaban relación con los detenidos.
Para materializar el engaño, los presuntos estafadores empleaban técnicas de manipulación psicológica. Según detalla la Benemérita, lograban aparentar una legalidad empresarial inexistente para generar confianza en los interesados. Una vez que las víctimas accedían a la supuesta firma de contratos, se les solicitaba el pago de diversas cantidades en concepto de fianza, gastos de gestión y seguros de impago o antiocupación.
Víctimas vulnerables en el sur de Tenerife
El perfil de los afectados corresponde principalmente a residentes de diferentes municipios del sur de Tenerife. Los delincuentes aprovechaban la coyuntura actual del mercado inmobiliario en la zona, marcada por una alta demanda de vivienda y una notable escasez de oferta, para explotar la vulnerabilidad de quienes buscaban con urgencia un lugar donde vivir.
Los pagos se realizaban a través de tres vías principales:
- Aplicaciones de pago instantáneo.
- Transferencias bancarias.
- Entregas de dinero en efectivo.
Una vez que los acusados recibían el dinero, comenzaban a dilatar los plazos mediante diversas excusas. Finalmente, interrumpían de forma abrupta toda comunicación, dejando a los perjudicados sin el capital abonado y sin la vivienda prometida.
Recomendaciones para evitar fraudes inmobiliarios
Tras la identificación y localización de los presuntos autores, la Guardia Civil ha difundido una serie de consejos de seguridad para evitar caer en este tipo de redes delictivas:
- Desconfiar de precios excesivamente bajos: Los anuncios con costes muy inferiores al mercado suelen ser el principal gancho de los estafadores.
- Verificación de datos: Si el anunciante es una agencia, se debe solicitar la dirección física y el teléfono fijo. Si es un particular, es fundamental pedir los datos del propietario y tratar de contactar directamente.
- Investigación digital: Se recomienda rastrear en buscadores los datos facilitados para comprobar si existen alertas de otros usuarios engañados.
- Inspección visual: Es preferible visitar el inmueble antes de cualquier pago. Pocas fotos o de mala calidad suelen ser indicios de fraude.
- Evitar pagos por adelantado: No se aconseja realizar desembolsos si no existen garantías legales suficientes o un contrato previo verificado.
La Benemérita recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticas por estafas informáticas a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o mediante la aplicación oficial Cita Previa AGE, agilizando así los trámites para perseguir este tipo de delitos que afectan a la seguridad económica de los vecinos.