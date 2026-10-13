La Laguna acogerá una batalla de palabras, versos y polkas en plena calle: fecha y lugar

La Biblioteca Municipal de La Laguna celebrará el próximo 30 de octubre la segunda edición de Biblioteca Resonante, una propuesta cultural vinculada a la conmemoración del Día de las Bibliotecas que traslada la acción al espacio público. La plaza Hermano Ramón, en la calle Viana, acogerá una jornada dedicada a las décimas canarias, la improvisación oral y el rap, con una programación que reunirá a jóvenes versadores, repentistas y artistas de la escena urbana del Archipiélago.
La iniciativa busca acercar la palabra rimada a públicos de todas las edades y mostrar cómo la creatividad, el ritmo y la capacidad de improvisar conectan manifestaciones culturales que comparten una misma raíz: contar, expresar y transmitir a través de la palabra.
Uno de los momentos centrales será un encuentro de improvisación entre repentistas y raperas. En esta particular batalla de palabras y versos se darán cita las raperas Reina Omega y Cristina Mahelo, junto a las repentistas Anamarys Gil y Tatazirga García. El enfrentamiento escénico propone un diálogo entre dos universos creativos que, desde sus propias raíces y códigos, comparten el dominio de la rima, la agilidad mental, la presencia escénica y la capacidad de responder al instante.
Después, Biblioteca Resonante propone un escaparate de rap canario, que reunirá en formato showcase a Jela, Ibra, Safiro y Ayo Lion, con DJ Jim B a los platos. Una muestra del talento urbano del Archipiélago cada vez más en auge que pondrá el broche final a una programación concebida para celebrar la diversidad de voces y la vitalidad de la creación musical canaria.
No se entiende el futuro sin las nuevas generaciones, por ello el arranque del evento será a las 17:30 horas con la participación de los niños versadores de la escuela Abubukaka, que acercarán al público al arte de la improvisación y a la tradición de la décima canaria. A las 18:30 horas llegará la Batallita de polkas, una propuesta que continuará explorando el ingenio, el ritmo y el carácter popular de estas formas de expresión.
Biblioteca Resonante es una iniciativa impulsada por la Biblioteca Municipal de La Laguna, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, que continúa apostando por abrir los espacios culturales a nuevas formas de participación y encuentro. Con esta segunda edición, la biblioteca amplía su vocación como lugar vivo de intercambio, creación y difusión cultural, donde la tradición dialoga con el presente y la palabra se convierte en una experiencia compartida.
La actividad tendrá lugar el viernes 30 de octubre, en la plaza Hermano Ramón, calle Viana, en La Laguna, y está dirigida a toda la ciudadanía.