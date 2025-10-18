La Biblioteca Resonante: así podrás disfrutar de conciertos gratis de Cristina Mahelo y Della Du en La Laguna

La Biblioteca Municipal de La Laguna celebrará este viernes, 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas con una cita muy especial: “La Biblioteca Resonante”, un encuentro en el que la música y la literatura se unirán para rendir homenaje a la palabra y al talento creativo de las Islas.
Con motivo de esta celebración, la Biblioteca de La Laguna invita a todas las personas que, a lo largo de los años, han participado en las diversas actividades y formado parte de los proyectos de la biblioteca. Este encuentro será una oportunidad de abrir el espacio al diálogo e intercambio, y, también, para reafirmar el compromiso con la comunidad como un lugar vivo, abierto y en constante crecimiento.
A partir de las 18:00 horas, el público podrá disfrutar de dos conciertos gratuitos protagonizados por las artistas canarias Cristina Mahelo y Della Du, quienes ofrecerán temas inéditos inspirados en la vida y obra de destacadas escritoras y poetisas canarias como Isabel Medina y Pino Ojeda, acercando su legado a través de la música contemporánea.
Cristina Mahelo, cantante y compositora tinerfeña, ha consolidado su carrera dentro del panorama musical isleño con un estilo que fusiona el soul, el jazz y la música popular canaria. Su voz cálida y su compromiso con la cultura del Archipiélago la han convertido en una de las artistas más reconocidas de la nueva escena musical canaria.
Por su parte, Della Du, artista grancanaria afincada en Tenerife, destaca por su sensibilidad y su capacidad para mezclar el pop alternativo con matices electrónicos y letras cargadas de introspección. La artista cuenta con muchos trabajos publicados y una sólida trayectoria en festivales y espacios culturales.
“La Biblioteca Resonante” es una iniciativa impulsada por la Biblioteca Municipal de La Laguna, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, y la participación de entidades como la Asociación Cultural Uvedevida y Soplo de Letras, que continúan apostando por acercar la cultura, la música y la literatura al público de todas las edades.
La entrada para La Biblioteca Resonante será libre y gratuita hasta completar aforo, invitando a toda la ciudadanía a disfrutar de una tarde en la que las bibliotecas se transforman en espacios vivos.