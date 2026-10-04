La productora argentino-canaria Blurr Stories, con sede en Tenerife, presentará el próximo domingo 11 de octubre, en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, el estreno mundial de El enigma de Franca Farmín, un largometraje dirigido por el cineasta argentino Octavio Revol Molina que combina el terror, el suspense y las nuevas narrativas audiovisuales. La película, cuarta en la trayectoria del realizador, es una coproducción internacional en la que participan Blurr Stories y la argentina Cabustra Arts, junto a Red Collision, de Colombia, y Sangre Films, de España.
El enigma de Franca Farmín cuenta la historia de una joven aspirante a youtuber, obsesionada con registrar fenómenos paranormales, que viaja hasta la remota Laguna del Olvido convencida de que podrá filmar lo desconocido y descubrir un misterio que la convierta en una celebridad de internet. Sin embargo, lo que comienza como la búsqueda de una leyenda termina convirtiéndola a ella misma en protagonista de una. La historia se inspira en un mito argentino de los años sesenta, relacionado con el supuesto avistamiento de un enorme y extraño pez en una laguna, acompañado de misteriosas luces en el cielo. Una leyenda que Revol Molina transforma en una ficción contemporánea en la que confluyen el folclore, las nuevas tecnologías y los conflictos familiares.
El director explica que YouTube ha transformado radicalmente nuestra manera de experimentar el lenguaje audiovisual, especialmente entre los jóvenes, que filman y producen contenidos constantemente. Ese fenómeno constituye uno de los puntos de partida de una película que, más allá del terror, aborda también las relaciones entre padres e hijos y los conflictos de la adolescencia. Según Revol Molina, la historia profundiza en la búsqueda de la identidad, las dificultades de las relaciones familiares y la valentía necesaria para atreverse a ser uno mismo.
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
El estreno representa un nuevo paso en la trayectoria de Blurr Stories, productora establecida en Tenerife desde 2025 y que apuesta por primera vez por una película de género. La compañía viene desarrollando una intensa actividad internacional con producciones como El mensaje, El partido y Escena final, que han formado parte de la programación de festivales como Berlín, Cannes y Biarritz. Fernanda Pérez, fundadora de Blurr Stories, resume la filosofía de la compañía en una declaración: «Nuestra apuesta es cine de autor con fuerte enfoque internacional». La película incorpora, además, dos particularidades en su modelo de producción: según sus promotores, es el primer largometraje de la historia audiovisual argentina financiado a través del mercado de capitales y el primero en acogerse al sistema de incentivos económicos cash rebate de Córdoba. Los efectos visuales han corrido a cargo de ROJO Studio.
Nacido en Córdoba en 1981, Octavio Revol Molina inició su trayectoria cinematográfica en 2014, después de once años de carrera radiofónica. Desde entonces ha desarrollado una filmografía vinculada al terror y al suspense, con títulos como Animal Moribus, Grimorio y El Ucumar, este último inspirado en la leyenda del Pie Grande argentino. Con El enigma de Franca Farmín, el cineasta continúa explorando el potencial narrativo de las leyendas populares, esta vez incorporando el universo digital de las nuevas generaciones. Una propuesta con la que Blurr Stories llevará nuevamente el sello de una productora establecida en Canarias a uno de los grandes escaparates internacionales del cine fantástico.