Plenilunio se despide a lo grande

Plenilunio Santa Cruz se despidió ayer, a lo grande, de su decimoctava edición tras un intenso fin de semana de actividad que se desarrolló en numerosos enclaves del centro capitalino, logrando congregar a miles de personas para disfrutar de las más de cien propuestas culturales, gastronómicas, musicales y de ocio programadas.
La última jornada del evento, con la que se puso fin a tres intensos días, se prolongó hasta las 20.00 horas con actividades familiares concentradas en el Museo de Bellas Artes, Almeyda, el cementerio de San Roque y San Rafael, TEA y el MUNA.
En cuanto a la actividad comercial, las plazas del Príncipe y de la Candelaria reunieron a cientos de personas para disfrutar del mercadillo tradicional y de artesanía, mientras que el parque García Sanabria registró un lleno absoluto con Le Good Market.
Pasacalles, desfiles temáticos y el ritmo de las comparsas también hicieron acto de presencia en un domingo intenso, en el que los niños también tuvieron zonas especiales con talleres y de juegos en la plaza del Príncipe, parque Bulevar, la Alameda del Duque, donde se llevó a cabo El Suelo es Lava, una macro-ludoteca con hinchables y camas elásticas, o en la avenida Marítima con rocódromo, tirolina y rampa de skate y BMX.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló que “miles de familias, amigos, parejas se han acercado este fin de semana a Santa Cruz para conocer nuestros museos y espacios patrimoniales y participar en las actividades”, por lo que agradeció “a todas las personas que han hecho posible que el programa se desarrollara con total éxito”.
La primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señaló que “el balance es muy positivo porque hemos conseguido reunir propuestas muy diferentes y que miles de personas las disfrutaran, generando dinamización en el comercio local y la restauración, convirtiendo las calles en un motor económico activo”.
Pérez puso en valor “el trabajo de los comercios, establecimientos, artesanos, artistas y entidades que ayudan a que Plenilunio tenga una dimensión que va más allá de la propia programación”. Además, recordó que el cierre de Plenilunio ha estado complementado con los Bonos Consumo domingo, que “ha permitido reforzar ese empujón que le damos al sector”.