Plenilunio se despide de Santa Cruz de Tenerife: todos los planes para este domingo

Santa Cruz de Tenerife dio ayer inicio a las más de 100 actividades previstas en la calle, repartidas en 20 escenarios, con motivo de la decimoctava edición de Plenilunio, un evento que este año se inspira en Los Cuatro Elementos (tierra, aire, fuego y agua) como hilo conductor.
A media mañana se dio el pistoletazo de salida en el parque García Sanabria, que abrió una programación que aglutinará, hasta hoy, propuestas culturales, musicales, infantiles, gastronómicas y de ocio con el objetivo de dinamizar la ciudad.
Desde primeras horas, las calles del centro se convirtieron a un hervidero de personas dispuestas a pasar un fin de semana repleto de experiencias para los sentidos, en un recorrido que, desde la Rambla -enclave que entra este año como novedad- hasta la plaza de España, Almeyda y el Mercado Nuestra Señora de África, se han elegido como enclaves para las iniciativas que buscan servir de aliciente para el tejido comercial y de restauración. Pasacalles, desfiles de mariposas, elefantes, medusas y de un sinfín de elementos alegóricos a esta edición se mezclaban entre los sorprendidos viandantes, aportando color y fantasía a un Plenilunio que cada año crece en propuestas.
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, subrayó durante el acto inaugural celebrado en el mercadillo Le Good Market, en el parque García Sanabria, que “tras el éxito de jornada del viernes, con el espectáculo de drones y la actividad en el Templo Masónico, afrontamos una nueva jornada de Plenilunio con propuestas diseñadas para atraer a miles de visitantes”.
Bermúdez destacó que “es un jornada intensa, donde el aire, el fuego, el agua y la tierra darán vida a Los Cuatro Elementos, con una programación amplia, de día y de noche” complementada con hitos imperdibles como Le Good Market, las ludotecas y actividades infantiles en la plaza del Príncipe, parque Bulevar y Alameda del Duque, junto a las actividades en el Museo de Almeyda, Palacio de Capitanía o el mercadillo de artesanos en la plaza de La Candelaria, entre otros”.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, añadió que “la clave para disfrutar Plenilunio es dejarse llevar por una programación pensada para todos los públicos, diseñada para recorrer y dinamizar cada rincón de la ciudad” y añadió que “este evento pretende ser una invitación a vivir nuestra ciudad, que no es sólo emoción sino también economía”.
“El año pasado, Plenilunio generó un impacto económico de casi tres millones de euros en Santa Cruz”, recordó Pérez, quien indicó que “cada persona que nos visitó gastó, de media, 54 euros y casi la mitad fue en bares y restaurantes, alcanzando cerca de los dos millones de euros de gasto en el comercio y la hostelería de la capital. Detrás de cada una de esas cifras hay una caja que se abre, una terraza que se llena y alguien que trabaja, hay familias que viven de esta ciudad y por eso, tenemos la obligación de devolverles ese esfuerzo”.
“Para eso existe Plenilunio, para convertir la cultura en vida en la calle, y la vida en la calle en empleo, en actividad y en futuro, un futuro que escribiremos siendo Capital Española de la Gastronomía 2027”, recalcó Pérez.
Bonos consumo
Igualmente, incidió en que “además contaremos con el Bono Consumo domingo, que permitirá reforzar ese empujón que le damos al sector comercial y de la restauración con eventos como este, fomentando las compras en establecimientos comerciales de la ciudad”.
La segunda jornada de Plenilunio tuvo su broche de oro ya entrada la noche con la música como protagonista. El escenario de la avenida Marítima acogió varios conciertos de ritmos urbanos a cargo de Santora DJ, Daniela Garsal, Lewis Potter y Locoplaya, mientras que en el Mercado de Nuestra Señora de África se envolvió de otras actuaciones musicales.
La propuesta de dinamización se complementó con el pasacalles luminoso Los Cuatro Elementos que recorrió el centro de la ciudad hasta las 22.00 horas, tiñendo de fantasía un intenso día de sensaciones.
Plenilunio afrontará hoy su última jornada, desde las 10.00 y hasta las 20.00 horas con propuestas culturales en el MUNA, TEA y Museo de Almeyda, además del cementerio San Rafael y San Roque que acogerá representaciones teatrales. Le Good Market también estará abierto en el García Sanabria y habrán actividades deportivas e infantiles a lo largo de la ciudad, a las que se sumará la acción El Suelo es Lava, en el parque Bulevar, y actuaciones de comparsas que amenizarán el entorno de la calle La Rosa.