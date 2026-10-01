Programa completo de Plenilunio Santa Cruz 2026: todas las actividades por días, horas y zonas

Plenilunio Santa Cruz 2026 toma la capital tinerfeña del viernes 2 al domingo 4 de octubre con más de un centenar de propuestas repartidas por una veintena de espacios. Música, actividades infantiles, gastronomía, deportes urbanos, visitas teatralizadas, museos, mercadillos y un espectáculo de 500 drones forman parte de la programación.
La decimoctava edición tendrá como hilo conductor los cuatro elementos de la naturaleza —agua, tierra, aire y fuego— y extenderá sus actividades desde el parque García Sanabria y la Rambla hasta la avenida Marítima, el Mercado Nuestra Señora de África, el MUNA o el Cementerio de San Rafael y San Roque.
A continuación, la programación de Plenilunio Santa Cruz 2026 por días, lugares y horarios.
Viernes 2 de octubre
La primera jornada tendrá uno de sus principales atractivos en la avenida Marítima, donde 500 drones protagonizarán el espectáculo Los 4 Elementos, con dos pases durante la noche.
Templo Masónico
- 18.00 horas: Misterio en el Templo. Actividad participativa de unos 90 minutos en torno a la historia del edificio.
- 20.00 horas: segundo pase de Misterio en el Templo.
TEA Tenerife Espacio de las Artes
- 19.00 horas: La Cosa en la Niebla.
La propuesta continuará también durante el sábado y el domingo.
Avenida Marítima
- 20.00 horas: performance de DJ y previa del Drone Light Show, frente al Cabildo.
- 20.30 horas: primer pase del Drone Light Show “Los 4 Elementos”, en la explanada peatonal anexa al parque infantil La Gesta.
- 22.00 horas: segundo pase del espectáculo con 500 drones.
Sábado 3 de octubre: el gran día de Plenilunio
El sábado concentra el grueso de la programación, con actividades desde la mañana hasta bien entrada la noche en el centro de Santa Cruz.
Museo de Bellas Artes
- Desde las 10.00 horas: apertura especial del museo.
- 12.00 horas: visita guiada a Huella, 40 años de escultura de Medín Martín.
MUNA
- 10.30 horas: visita guiada familiar a Concomitancias.
- 11.30 horas: taller familiar de elaboración de piñatas.
- 16.00 a 19.00 horas: taller de bordado contemporáneo.
- 17.00 horas: visita guiada a Concomitancias.
- 18.00 horas: visita guiada a Concomitancias.
La programación cultural del MUNA se centra en México y da continuidad a las actividades desarrolladas alrededor de MUSA México.
Alameda del Duque de Santa Elena
- Desde las 11.00 horas: macroludoteca infantil Elemento Fuego.
Parque Bulevar
- Desde las 11.00 horas: actividades infantiles Elemento Fuego.
Plaza de la Candelaria y plaza de España
- Desde las 11.00 horas: mercadillo tradicional canario Elemento Aire.
Calle de La Rosa
- 11.00 horas: batucadas.
- 14.00 horas: 101 Brass Band.
- 20.30 horas: Víctor y La Nube.
- 21.30 horas: Víctor Cáceres Sax.
Capitanía General
- 11.00 horas: jornada de puertas abiertas al Palacio de Capitanía y Salón del Trono.
- 12.30 horas: actuación de la Unidad de Música del Mando de Canarias.
Avenida Marítima – zona deportiva
En la explanada anexa al parque infantil La Gesta:
- 11.00 horas: apertura de las actividades deportivas urbanas.
- Rocódromo.
- Tirolina.
- Skate y BMX.
- 16.00 horas: segunda franja de actividades deportivas.
Museo Histórico Militar – Fuerte de Almeyda
- 11.00 horas: izado de bandera con la Banda de Guerra.
- 12.30 horas: recreación histórica.
- 13.00 horas: exhibición de esgrima clásica.
- 13.30 horas: nueva recreación histórica.
- 16.30 horas: recreación histórica.
- 17.00 horas: taller de escritura con pluma.
- 18.00 horas: recreación RECON25.
- 19.00 horas: concierto de la Banda Municipal.
- 20.30 horas: recreación de la Gesta del 25 de julio.
- 22.00 horas: clausura.
Además, el espacio contará con muestras de unidades especiales, talleres, recreaciones y otras actividades vinculadas a la historia militar.
Parque García Sanabria: Le Good Market
El parque García Sanabria será uno de los principales puntos de encuentro de la jornada bajo el concepto Elemento Tierra.
- 11.00 horas: apertura de Le Good Market.
- 11.00 horas: espacio de actividades y talleres infantiles.
- 11.00 horas: taller Bohomera: decora frutas y verduras de madera.
- 11.00 horas: Tenerife, grano a grano, taller de Gofio Canario IGP.
- 12.00 horas: Juegos de madera A lo Grande.
- 13.00 horas: Luis Ramírez Cuba, en el escenario Borges Salas.
- 13.15 horas: La hora del aperitivo. Vermuts de Tenerife.
- 17.00 horas: Paisaje Reineta. Sidras de Tenerife.
- 17.00 horas: Ana Obando, violín, en el escenario Fuente.
- 19.00 horas: Aliona Kuitka, en el escenario Blasco Robles.
Cementerio de San Rafael y San Roque
La visita teatralizada Doblones para la eternidad contará con tres pases:
- 12.30 horas.
- 17.00 horas.
- 19.00 horas.
Música por las calles del centro
Avenida de Anaga
- 14.00 horas: Naudo Rodrigues.
- 15.00 horas: Víctor Cáceres Sax.
- 20.30 horas: Diamond Show.
- 21.30 horas: Celso Sax.
Calle de La Noria
- 14.00 horas: Dorina Violinista.
- 15.00 horas: Celso Sax.
- 20.30 horas: Víctor Cáceres Sax.
- 21.30 horas: Víctor y La Nube.
Plaza de San Francisco
- 14.00 horas: Víctor Cáceres Sax.
- 15.00 horas: 101 Brass Band.
- 20.30 horas: Celso Sax.
- 21.30 horas: Ana Obando, violín.
Avenida Marítima: Locoplaya y conciertos
El escenario situado frente al Capricho concentrará uno de los principales bloques musicales de Plenilunio. Los artistas destacados de esta edición incluyen Daniela Garsal, Lewis Potter y Locoplaya.
- 19.30 horas: Santora DJ.
- 20.30 horas: Daniela Garsal.
- 21.00 horas: Santora DJ.
- 21.15 horas: Lewis Potter.
- 21.45 horas: Santora DJ.
- 22.00 horas: Locoplaya.
- 23.00 horas: Santora DJ.
Mercado Nuestra Señora de África
- 20.00 horas: Lenny.
- 21.00 horas: Blue Ipanema.
- 22.00 horas: Trío Zapatista.
- 23.00 horas: Lotus.
Calle del Castillo
- 20.00 horas: pasacalles luminoso Los 4 Elementos.
Espacio La Granja
Dentro del Festival Internacional Clownbaret:
- 18.00 horas: Piensa en Wilbur.
- 19.00 horas: Dúo Olé!, en el exterior del Espacio La Granja.
- 20.00 horas: Stand Up and Fall Down, con Peter Shub.
Teatro Victoria
- 19.30 horas: Hito y Oscure Luminescenze.
Templo Masónico
- 21.30 horas: Misterio en el Templo.
Domingo 4 de octubre: familia
El domingo mantendrá buena parte de las áreas familiares y culturales activas durante toda la jornada.
Museo Histórico Militar – Fuerte de Almeyda
- 10.00 a 14.00 horas: Encuentro de Vehículos Clásicos Militares.
Museo de Bellas Artes
- Desde las 10.00 horas: ampliación del horario de apertura.
MUNA
- 10.30 horas: visita guiada a Concomitancias.
- 11.00 horas: primer taller de automaquillaje de catrinas.
- 11.30 horas: segunda visita guiada a Concomitancias.
- 12.30 horas: segundo taller de automaquillaje de catrinas.
Alameda del Duque de Santa Elena
- 11.00 a 20.00 horas: macroludoteca Elemento Fuego.
Parque Bulevar
- 11.00 a 20.00 horas: actividades infantiles Elemento Fuego.
Plaza del Príncipe y calle Valentín Sanz
- 11.00 a 20.00 horas: ludoteca Elemento Fuego.
Calle de La Rosa
- 11.00 horas: batucadas.
Calle del Castillo
- 12.00 horas: batucadas.
Avenida Marítima
- 11.00 a 13.00 horas: deportes urbanos, con rocódromo, tirolina y skate/BMX.
- 16.00 a 20.00 horas: segunda sesión de actividades deportivas.
Plaza de la Candelaria y plaza de España
- 11.00 a 20.00 horas: mercadillo tradicional canario Elemento Aire.
Plaza del Cabildo
- Desde las 11.00 horas: Mercadillo de Artesanos de Santa Cruz (ARTEFE).
- Desde las 11.30 horas: exposición animada con dragones.
La programación oficial señala que la exposición permanecerá abierta durante buena parte de la jornada dominical.
Parque García Sanabria – Le Good Market
- 11.00 horas: apertura de Le Good Market – Elemento Tierra.
- 11.00 horas: espacio de actividades y talleres infantiles.
- 11.00 horas: carrusel gastronómico.
- 11.00 horas: taller Bohomera: decora frutas y verduras de madera.
Glorieta Patricio Estévanez
- 11.00 horas: Cultiva tu paisaje, taller de huerto urbano.
- 12.00 horas: Del paisaje a la colmena. Mieles de Tenerife.
- 12.00 horas: Juegos de madera A lo Grande.
- 13.15 horas: Paisaje tropical. Frutas tropicales de Tenerife.
- 16.00 horas: Volcanes y viñedos. Vinos de Tenerife.
- 17.30 horas: Tradición que evoluciona. Quesos de Tenerife.
Música
- 13.30 horas: Ceila Cumbia, escenario Borges Salas.
- 17.00 horas: Wladimir, flauta y saxo, escenario Fuente.
- 19.00 horas: Guerrero, escenario Blasco Robles.
Cementerio de San Rafael y San Roque
- 12.30 horas: Doblones para la eternidad.
- 17.00 horas: segundo pase de la visita teatralizada.
TEA Tenerife Espacio de las Artes
- 19.00 horas: La Cosa en la Niebla.
La actividad forma parte de la programación desarrollada en TEA durante los tres días de Plenilunio.
Más de 100 actividades en Santa Cruz
La programación de Plenilunio 2026 reúne propuestas culturales, deportivas, gastronómicas, patrimoniales y familiares repartidas por diferentes zonas del centro de Santa Cruz.
Entre los grandes reclamos figuran el espectáculo de 500 drones del viernes, la programación musical del sábado con Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter, los espacios infantiles, los deportes urbanos, las visitas a museos y enclaves patrimoniales y las actividades gastronómicas de Le Good Market.
La organización advierte de que la programación puede sufrir modificaciones, por lo que conviene consultar las actualizaciones oficiales antes de acudir a cada actividad.