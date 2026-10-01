Muere ahogado un hombre en Lanzarote tras ser rescatado del mar

Un hombre ha fallecido este jueves tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria en la zona de Caleta del Mero, en Haría, Lanzarote.
El incidente se produjo a las 12.54 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que varias personas habían sacado del agua a un hombre y habían comenzado a prestarle los primeros auxilios.
Desde la sala operativa del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un coordinador sanitario dio instrucciones a los alertantes para que continuaran con las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se movilizaban los recursos de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC.
A su llegada, el personal sanitario continuó practicando maniobras de reanimación al afectado, aunque finalmente no pudieron revertir la parada cardiorrespiratoria y confirmaron su fallecimiento.
En el operativo también participaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.