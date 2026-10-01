sucesos

Muere ahogado un hombre en Lanzarote tras ser rescatado del mar

Varias personas iniciaron la reanimación antes de la llegada del SUC, que continuó las maniobras sin poder salvarle la vida
Caleta del Mero, en Lanzarote. Hola Islas Canarias
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Un hombre ha fallecido este jueves tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria en la zona de Caleta del Mero, en Haría, Lanzarote.

El incidente se produjo a las 12.54 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que varias personas habían sacado del agua a un hombre y habían comenzado a prestarle los primeros auxilios.

Desde la sala operativa del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un coordinador sanitario dio instrucciones a los alertantes para que continuaran con las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se movilizaban los recursos de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC.

A su llegada, el personal sanitario continuó practicando maniobras de reanimación al afectado, aunque finalmente no pudieron revertir la parada cardiorrespiratoria y confirmaron su fallecimiento.

En el operativo también participaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas