Diez desvíos y siete cancelaciones por “meteorología adversa” en Tenerife Norte y La Palma

Las condiciones meteorológicas adversas en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte y en el de La Palma han obligado al desvío de siete vuelos y cuatro cancelaciones este jueves.
Según ha informado Aena, los vuelos desviados en el Aeropuerto de Tenerife Norte procedieron de Málaga, que ha sido desviado a Gran Canaria, así como de A Coruña y Lanzarote (2), que han sido desviados a Tenerife Sur, y de Gran Canaria, que retornó a origen. También ha sido desviado a Tenerife Sur un vuelo procedente de Madrid.
En el caso de La Palma, se ha desviado un vuelo con origen en Tenerife Norte y un segundo vuelo con origen en Gran Canaria, que han regresado a origen, así como un tercer vuelo con origen en Madrid que ha sido finalmente desviado a Tenerife Norte.
A lo largo de la tarde, un vuelo con origen en Tenerife Norte y destino a La Palma ha sido finalmente desviado a Tenerife Sur.
Además, se han producido siete cancelaciones en La Palma, cinco de ellas con origen en Tenerife Norte y dos de ellas en Gran Canaria.