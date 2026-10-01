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Desvíos en el aeropuerto Tenerife Norte debido a la espesa niebla

La baja visibilidad impide aterrizar a varias conexiones durante las primeras horas de este jueves, 1 de octubre
Desvíos en el aeropuerto Tenerife Norte debido a la espesa niebla
Tenerife Norte sufre la incidencia de la niebla
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La espesa niebla en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna está complicando la operativa aérea durante las primeras horas de este jueves, 1 de octubre, y ya ha obligado a desviar cuatro vuelos al aeropuerto Tenerife Sur ante las dificultades para aterrizar.

Los vuelos afectados procedían de Málaga, Santiago de Compostela, Gran Canaria y La Palma. Las aeronaves tenían previsto tomar tierra durante las primeras horas de la mañana en Los Rodeos, pero las condiciones de baja visibilidad impidieron completar las operaciones con normalidad.

Entre las conexiones previstas para esta franja figuraban el vuelo VY3274 de Vueling desde Málaga y el VY3229 desde Santiago de Compostela. También estaban programados a primera hora el NT101 de Binter desde Gran Canaria y el NT603 desde La Palma.

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Cuatro vuelos desviados a Tenerife Sur

La situación meteorológica ha obligado a las cuatro aeronaves a dirigirse al aeropuerto Tenerife Sur, que está absorbiendo las operaciones afectadas por la niebla en el norte de la Isla.

El vuelo de Málaga tenía prevista su llegada a Tenerife Norte en torno a las 07.50 horas, mientras que el procedente de Santiago de Compostela estaba programado para las 08.15 horas.

En cuanto a los vuelos interinsulares, el NT101 tenía prevista la ruta Gran Canaria-Tenerife Norte a primera hora de la mañana. El NT603 cubría la conexión entre La Palma y Tenerife Norte, con llegada programada alrededor de las 07.30 horas.

La baja visibilidad en Tenerife Norte puede seguir condicionando la operativa mientras persista la niebla, por lo que los pasajeros con vuelos previstos durante la mañana deben comprobar posibles cambios directamente con sus compañías aéreas.

Aena mantiene disponible su servicio Infovuelos, que recoge la información operativa facilitada por las aerolíneas y las últimas actualizaciones disponibles sobre llegadas y salidas.

Malaga GRan Canaria Lanzarote y Santiago de COmpostela al sur

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