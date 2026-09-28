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Vicky Palma, meteoróloga: “El calor seguirá en Canarias”

Pese a que los valores no serán tan altos como en días recientes, las temperaturas se mantendrán altas
Vicky Palma, meteoróloga: "El calor seguirá en Canarias"
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, más apreciable en las costas de las Islas montañosas
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Vicky Palma, meteoróloga de RTVC y referencia en Canarias, ha desvelado en el programa Buenos Días Canarias que el calor “seguirá” en las Islas durante los próximos días, aunque no con los picos de temperatura registrados recientemente.

Palma ha señalado que la calima se va dispersando, aunque regresará a nuestros cielos en las próximas jornadas. Además, ha recalcado que las temperaturas altas seguirán con nosotros: “Va a seguir el calor y a partir de mediodía veremos intervalos de nubes, con alguna precipitación débil y ocasional, nada que ver con los del pasado fin de semana”.

La previsión del tiempo para hoy

Canarias afronta este lunes 28 de septiembre una jornada marcada por los intervalos nubosos, la posibilidad de lluvias ocasionales y temperaturas que podrán alcanzar o superar localmente los 30 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La calima continuará presente en altura, aunque irá disminuyendo a medida que avance el día.

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No obstante, la Aemet no espera fenómenos significativos durante la jornada. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, más apreciable en las costas de las Islas montañosas.

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