Auditorio de Tenerife abre un nuevo proceso para cubrir siete plazas de Auxiliar Administrativo

Auditorio de Tenerife volverá a convocar un proceso selectivo para cubrir siete plazas de Auxiliar Administrativo/a, Grupo C2, como personal laboral fijo. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes, 28 de septiembre, la resolución que declara caducada la convocatoria anterior y pone en marcha un nuevo procedimiento.
Las siete plazas corresponden a la plantilla de personal laboral de la empresa pública Auditorio de Tenerife, S.A.U. y su cobertura se plantea por turno libre mediante concurso-oposición. El proceso contempla además la constitución de una lista de reserva para esta misma categoría profesional.
La principal novedad es que la convocatoria anterior, publicada en el BOP número 100 del 20 de agosto de 2025, queda formalmente caducada. La resolución publicada este lunes anuncia, al mismo tiempo, la convocatoria de un nuevo proceso selectivo.
Siete plazas de Auxiliar Administrativo en Auditorio de Tenerife
El procedimiento afecta a siete puestos de Auxiliar Administrativo/a, Grupo C2, vacantes en la plantilla laboral de Auditorio de Tenerife.
Según recoge el anuncio oficial, las plazas son para personal laboral fijo y se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre.
Este sistema combina, con arreglo a las bases que rijan el nuevo procedimiento, una fase de oposición con la valoración de los méritos que correspondan.
Además de cubrir las siete vacantes, la convocatoria prevé constituir una lista de reserva de Auxiliar Administrativo/a, que podrá utilizarse conforme a las condiciones establecidas para esta categoría profesional.
Qué ocurre con la convocatoria anterior
El proceso no parte de cero. Auditorio de Tenerife había publicado el 20 de agosto de 2025 una convocatoria para estas mismas siete plazas.
La resolución difundida ahora por el BOP declara la caducidad de aquella convocatoria y anuncia un nuevo procedimiento selectivo.
El anuncio publicado este lunes identifica expresamente el proceso anterior y las siete plazas afectadas. No obstante, el sumario oficial consultado no detalla las causas concretas que han llevado a declarar su caducidad. Por ello, no debe interpretarse la publicación como una ampliación a otras siete plazas diferentes. El nuevo procedimiento afecta a las siete plazas de Auxiliar Administrativo/a que ya formaban parte de la convocatoria anterior.