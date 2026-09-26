TunoCanarias gana los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles

La finca de la familia Ledesma en Valle San Lorenzo, Arona, ha pasado de ser un centro de cría y adiestramiento de palomas deportivas a convertirse en la base de un producto internacional reconocido en la séptima edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. Un polvo puro de higo tinto ecológico, que ya tinta de morada las lenguas de miles de personas alrededor del mundo.
El galardón, uno de los diez concedidos este año por BBVA junto a El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA, distingue explícitamente al producto, además del proyecto empresarial que hay detrás. En este caso, ese producto es el higo tinto en polvo que la empresa familiar obtiene mediante un sistema propio de deshidratación controlada, capaz de preservar el color, el sabor y las propiedades del fruto sin recurrir a procesos industriales agresivos.
Apostaron por una variedad, la opuntia dillenis, cuya finca en Arona es la única del mundo abierta a visitas para conocer este cultivo en particular. Las pencas se extienden hasta diez metros a los lados y se reproducen por semilla o por esqueje, en un terreno de 33.000 metros cuadrados donde la recogida del fruto arranca cada año a partir de octubre.
30.000 kilos al año
De ahí sale una producción anual de 30.000 kilos, una cifra que da idea de la escala que ha alcanzado un cultivo que, hace apenas unos años, no tenía salida comercial.
Durante generaciones, el higo tinto se ha usado como remedio casero en las islas. Lo que aporta este proyecto es la validación científica de esas propiedades tradicionales, con estudios que respaldan su capacidad antioxidante y su papel en la digestión y la protección hepática, y su transformación en formatos con recorrido comercial: mermeladas, cápsulas y derivados que se abren paso incluso en la cosmética natural.
Ese enfoque -tradición reinterpretada con tecnología propia y sin apoyo de financiación pública- es precisamente lo que BBVA busca visibilizar con estos premios, iniciativas que demuestran que la rentabilidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano en el medio rural, contribuyendo a fijar población y mantener el tejido productivo en zonas como el sur de Tenerife. El reconocimiento, subrayan desde la entidad, no busca sustituir el protagonismo del productor, sino darle un altavoz, ya que los diez ganadores de esta edición formarán parte de una propuesta gastronómica firmada por los hermanos Roca y contarán con un plan de difusión nacional.