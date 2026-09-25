La Seguridad Social paga 76,70 euros de media al mes a pensionistas de jubilación, viudedad e incapacidad

La Seguridad Social mantiene en 2026 un complemento que puede añadir hasta 147,60 euros mensuales a determinadas pensiones contributivas. Pueden acceder a él tanto mujeres como hombres que hayan tenido uno o más hijos y cumplan los requisitos establecidos.
Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, que en 2026 asciende a 36,90 euros al mes por cada hijo, con un máximo de cuatro. Esto supone 73,80 euros para quienes tengan dos hijos; 110,70 euros para tres y 147,60 euros para cuatro o más.
Los últimos datos oficiales muestran que el importe que reciben los beneficiarios se sitúa, de media, en 76,70 euros mensuales. En septiembre, 1.693.659 pensiones tenían reconocido este complemento, según las cifras publicadas este viernes por la Seguridad Social.
Qué pensionistas pueden cobrar este complemento
El complemento está vinculado a las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente y viudedad causadas a partir del 4 de febrero de 2021. En el caso de la jubilación, queda excluida la jubilación parcial.
Su objetivo original era reducir el impacto que el cuidado de los hijos ha tenido sobre las carreras profesionales y, como consecuencia, sobre las futuras pensiones.
La regulación establecía inicialmente requisitos adicionales para los hombres. Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 15 de mayo de 2025 determinó que esas exigencias suponían una diferencia de trato contraria al Derecho de la UE.
Tras esa resolución, la Seguridad Social establece que el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social debe aplicarse a los hombres en los mismos términos previstos para las mujeres, por lo que han dejado de exigírseles aquellos requisitos adicionales.
Cuánto se cobra por cada hijo en 2026
La cantidad depende del número de hijos:
- Un hijo: 36,90 euros al mes.
- Dos hijos: 73,80 euros al mes.
- Tres hijos: 110,70 euros al mes.
- Cuatro o más hijos: 147,60 euros al mes.
El límite está fijado en cuatro veces la cuantía mensual, aunque el pensionista tenga más hijos. Además, este complemento no se computa para aplicar el límite máximo de las pensiones contributivas ni para determinar los complementos a mínimos.
Casi 1,7 millones de pensiones ya lo tienen reconocido
Los datos de septiembre permiten conocer también el alcance de esta ayuda. 1.693.659 pensiones incluyen actualmente el complemento para reducir la brecha de género y el 69,8% de sus titulares son mujeres, un total de 1.181.434.
La mayoría corresponde a beneficiarios con dos hijos. Son 862.404, el 50,9% del total. Otros 399.086 pensionistas lo perciben por un hijo; 296.416, por tres; y 135.732, por cuatro o más.
Esta distribución explica que, pese a que la cantidad fijada para 2026 sea de 36,90 euros por hijo, el importe medio que se está abonando alcance los 76,70 euros mensuales.
La Seguridad Social señala, además, que la solicitud del complemento debe efectuarse cuando se solicita la pensión.