Logran reanimar a un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tenerife

Un hombre de 61 años ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Canarias (HUC) después de sufrir una parada cardiorrespiratoria este viernes en Los Realejos, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.
El incidente se produjo en la carretera de La Zamora y la alerta fue recibida por el 112 a las 16.52 horas de este viernes, 25 de septiembre.
Ante la situación, el enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) contactó con el alertante y, tras recabar información sobre lo ocurrido, movilizó un importante dispositivo sanitario.
Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero medicalizado del SUC, una ambulancia medicalizada, otra sanitarizada y una ambulancia de soporte vital básico.
Los sanitarios lograron revertir la parada
A su llegada, el personal sanitario comprobó que el hombre, de 61 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los profesionales comenzaron inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas y avanzadas, que permitieron revertir la parada.
Una vez estabilizado, el afectado fue evacuado en estado grave en el helicóptero medicalizado del SUC hasta el Hospital Universitario de Canarias.
En el dispositivo también participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, la Policía Local y la Policía Nacional.
Los agentes colaboraron con los bomberos para garantizar las condiciones necesarias para el aterrizaje de la aeronave. Asimismo, los servicios policiales se encargaron de instruir el correspondiente atestado.