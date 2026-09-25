Más de dos horas de retraso: así acaba el aviso de bomba en un avión en Tenerife Sur

El avión desalojado este viernes en el aeropuerto de Tenerife Sur por un aviso de bomba ha podido finalmente despegar con destino a Londres Standsted después de que la Guardia Civil aplicara el protocolo de seguridad e inspeccionara los equipajes de los pasajeros.
La aeronave, de la compañía Jet2.com, cubría el vuelo LS1536 entre Tenerife Sur y Londres Stansted. Su salida estaba programada inicialmente para las 11.20 horas, pero el incidente obligó a retrasar su despegue.
Según la información recabada por DIARIO DE AVISOS, uno de los pasajeros habría alertado de que llevaba una bomba en su equipaje, lo que activó el protocolo previsto para este tipo de amenazas y se procedió al desalojo preventivo.
La Guardia Civil asumió las comprobaciones de seguridad. Los agentes procedieron a escanear los equipajes de los ocupantes para descartar la existencia de cualquier artefacto o elemento que pudiera suponer un riesgo.
El vuelo despega de Tenerife Sur
Una vez completadas las comprobaciones, el avión recibió autorización para continuar su viaje. El vuelo LS1536 despegó finalmente de Tenerife Sur a las 13.46 horas, más de dos horas después del horario inicialmente previsto.
La llegada al aeropuerto de Londres Stansted está prevista para las 17.46 horas.
La Guardia Civil intervino siguiendo el protocolo de seguridad y llevó a cabo la revisión necesaria antes de que el aparato pudiera volver a operar y emprender el vuelo hacia Reino Unido.