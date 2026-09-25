Dos motoristas, en el hospital tras chocar con un coche en La Laguna

Dos personas que circulaban en una motocicleta resultaron heridas este jueves tras una colisión con un turismo en la Carretera del Rosario, en San Cristóbal de La Laguna.
El accidente se produjo a las 20.24 horas de este jueves, 24 de septiembre, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta comunicando la colisión entre un turismo y una motocicleta en la citada vía.
Tras recibir el aviso, la sala operativa movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a la Policía Local.
El coordinador sanitario del SUC, tras recabar información de los alertantes, movilizó dos ambulancias de soporte vital básico hasta el lugar del accidente.
A su llegada, los sanitarios atendieron a los dos ocupantes de la motocicleta. Uno de ellos, un hombre, presentaba inicialmente lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
La segunda afectada, una mujer, sufrió policontusiones de carácter leve, también salvo complicaciones. Tras recibir asistencia sanitaria, fue evacuada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Por su parte, los agentes de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.