Tres lingotes de oro, una reforma y 12.000 euros: la pista que lleva a la Policía del norte al sur de Tenerife

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Tenerife por su presunta implicación en el hurto de tres lingotes de oro valorados en 12.000 euros de una vivienda de La Laguna. La sustracción se produjo mientras se realizaban obras de reforma en el inmueble.
La investigación comenzó después de que el propietario denunciara la desaparición de los lingotes que guardaba en el domicilio. En esas fechas, diferentes trabajadores habían tenido acceso a la vivienda debido a los trabajos que se estaban ejecutando.
El propietario había contratado a una persona para gestionar la reforma y esta, a su vez, recurrió a distintos trabajadores. Los investigadores centraron sus pesquisas en las personas que habían podido entrar en la casa durante el periodo en el que desapareció el oro.
Los lingotes, en negocios de compraventa
Las gestiones de la Policía permitieron reconstruir el recorrido de las piezas. Los agentes determinaron que los tres lingotes habían sido vendidos en diferentes establecimientos de compraventa de oro del norte y el sur de Tenerife.
La investigación permitió identificar a las dos personas que presuntamente realizaron estas operaciones. Ambas fueron detenidas como presuntas autoras del hurto.
Además, los agentes consiguieron recuperar los tres lingotes de oro, cuyo valor conjunto asciende, según la Policía Nacional, a unos 12.000 euros.
Las diligencias no terminaron con estas dos detenciones. La información recabada durante la investigación condujo a los agentes hasta una tercera persona.
Según la Policía Nacional, este tercer detenido habría planificado y organizado la sustracción de los lingotes. Tras localizarlo, los agentes procedieron también a su detención como presunto autor de los hechos.
Los tres detenidos fueron finalmente puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
La Policía Nacional recuerda que cualquier ciudadano que disponga de información sobre posibles actividades delictivas puede comunicarla a los agentes, incluso de manera anónima, a través de sus canales oficiales.