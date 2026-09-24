Roban un bolso con 1.450 euros en una terraza de Tenerife y varios vecinos salen tras ellos

La Policía Local de Arona ha detenido a dos hombres, de 29 y 62 años, como presuntos autores de un robo con violencia en Las Galletas, donde supuestamente sustrajeron el bolso de una mujer que se encontraba en la terraza de una cafetería. En su interior había 1.450 euros en efectivo.
Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas del martes, 22 de septiembre, en la avenida Fernando Salazar González. En ese momento, agentes de la Unidad de Dron realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana con apoyo de la Unidad de Prevención Policial (UPP).
Un ciudadano alertó a los policías de un altercado que se estaba produciendo en la zona. Según las primeras diligencias, los dos hombres habrían arrebatado el bolso a la mujer y posteriormente emprendieron la huida a la carrera.
Varios ciudadanos trataron de impedir la huida
Los gritos de la víctima y de sus acompañantes llamaron la atención de vecinos y transeúntes. Algunas de estas personas consiguieron interceptar a los dos sospechosos antes de la llegada de los agentes.
Durante la intervención, ambos hombres ofrecieron resistencia, según la información facilitada por la Policía Local de Arona. Uno pudo ser retenido en el lugar, mientras que el segundo logró escapar inicialmente.
Los agentes recuperaron el bolso sustraído y comprobaron que contenía 1.450 euros en efectivo.
Tras la fuga del segundo sospechoso, los policías difundieron por radio su descripción. Una patrulla de la misma unidad consiguió localizarlo y detenerlo poco después en las inmediaciones.
Además, durante la actuación policial, a uno de los detenidos se le intervino un arma blanca.
Trasladados a un centro sanitario
Una vez practicadas las detenciones, los dos hombres fueron trasladados a un centro sanitario para recibir asistencia médica. La víctima presentó posteriormente la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.
Tras finalizar las diligencias policiales, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
La Policía Local ha destacado especialmente la colaboración ciudadana durante la actuación. El cuerpo señala que tanto el aviso inicial como la intervención de las personas presentes facilitaron la respuesta policial e impidieron que uno de los sospechosos abandonara el lugar.
No obstante, la Policía Local recuerda que ante un posible delito se debe avisar inmediatamente al 112 o a los cuerpos policiales y recomienda evitar enfrentamientos que puedan poner en riesgo la integridad física.