Arona registra el mayor aumento de delitos en el Sur de Tenerife al crecer el 31%

Arona encabeza el incremento de la criminalidad en los grandes municipios del sur de Tenerife (más de 20.000 habitantes) durante la primera mitad de 2026. Según los datos recién publicados por el Ministerio del Interior, las infracciones penales se dispararon poco más de un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El balance semestral arroja una tasa de criminalidad que repunta en casi todas las tipologías penales analizadas.
En el apartado de homicidios y asesinatos, los casos aumentan considerablemente de uno a cuatro, mientras que los delitos contra la propiedad sufrieron un notable repunte en el municipio; los robos con violencia e intimidación aumentaron un 114%, los hurtos se elevaron un 50% y los robos con fuerza en viviendas y establecimientos crecieron algo más del 40%.
Cae el tráfico de drogas
En la vecina Adeje, se cierran los primeros seis meses del año con una caída del 20% en el total de infracciones penales. La bajada más acusada se registró en el tráfico de estupefacientes, que cayó a la mitad. No obstante, el municipio no fue ajeno al repunte del delito informático, pues en este caso, la cibercriminalidad creció un 80%, impulsada por las estafas en red.
Este aumento de los delitos en el entorno virtual es una constante en la comarca. En Arona subió un 11,3% -con 265 infracciones contabilizadas-, mientras que en Güímar los ciberdelitos no clasificados como estafas tradicionales llegaron a dispararse un 140%.
En el resto del Sur, los datos del Ministerio muestran tensiones localizadas en tipologías concretas. Granadilla de Abona contuvo su crecimiento global en un 3,5%, pero destaca el incremento en las sustracciones de vehículos, que pasaron de 29 a 98 casos (casi un 240% más), al tiempo que los robos con violencia se duplicaron hasta alcanzar las 34 denuncias.
Por su parte, San Miguel de Abona anotó un repunte cercano al 10% en el total de infracciones, lastrado por los robos con fuerza en domicilios, que se multiplicaron por cuatro al pasar de 8 a 33 casos, y por los robos con violencia, que subieron de 6 a 16. Guía de Isora (-4%) y Candelaria (-2%) mostraron un comportamiento de contención en la tasa general. Destaca una reducción superior al 50% en los delitos graves de lesiones y riñas tumultuarias.
Los delitos sexuales y los robos aumentan en Güímar
El segundo municipio que más crece de la comarca es Güímar, que cerró el semestre con un alza del 17% en la criminalidad global, impulsada por el repunte de los delitos contra la libertad sexual (de 1 a 7 casos) y el registro de hasta siete robos con violencia; en el anterior periodo no se había anotado ninguno.